Na záver dvojdňovej návštevy cyperského prezidenta bolo podpísanie memoránd v oblasti diplomacie, inovácií a vzdelávania. Memorandá za prítomnosti prezidentov Srbska a Cypru podpísali prvý podpredseda vlády Srbska a minister zahraničných vecí Ivica Dačić, ministerka vedy, technologického rozvoja a inovácií Jelena Begovićová a ministerka vzdelávania Slavica Ðukićová-Dejanovićová.

Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia oznámil, že 30. novembra sa začne vyplácať pomoc po 20 000 dinárov všetkým dôchodcom. Právo na príspevok majú aj občania, ktorí do 23. novembra podali žiadosť o uplatnenie svojich práv z dôchodkového a invalidného poistenia.

Generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Nikola Lovrić a predsedníčka Správnej rady Národného združenia rodičov detí chorých na rakovinu Joland Korora podpísali včera protokol o donácii peňažnej časti Októbrovej ceny Nového Sadu, ktorú dostal Novosadský veľtrh za 100 rokov pôsobenia.

Maximálna maloobchodná cena dieselu bude v nasledujúcich siedmich dňoch nižšia o tri dináre a liter bude stáť 201 dinárov. V porovnaní s minulým týždňom cena benzínu bude nižšia o jeden dinár a bude 179 dinárov za liter, potvrdilo Ministerstvo vnútorného a zahraničného obchodu Srbska.

Zajtra odštartuje globálna kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Od januára tohto roku vo Vojvodine je evidované 212 prípadov fyzického násilia, ako aj iných druhov násilia. Podľa údajov Strediska pre podporu žien až v 98 % prípadov obeť pozná páchateľa, dokonca aj žije s páchateľom.

V Inovačnom start up stredisku v Starej Pazove včera a dnes prebiehal seminár na tému Zážitkový cestovný ruch: zručnosti a marketing. Projekt sa realizuje v partnerstve medzi talianskymi organizáciami a Regionálnou rozvojovou agentúrou Srem v Rume, s cieľom posilniť kapacity všetkých, ktorí sú zapojení do cestovného ruchu ako dôležitého odvetvia hospodárstva v Srieme.

V Novom Sade sa plánuje výstavba miesta na oddych pre kemperov, ktoré sa bude nachádzať medzi nábrežím Sunčani kej a areálom Kreatívneho distriktu. Vybavené bude všetkou nevyhnutnou infraštruktúrou a osobitný dôraz bude na ozelenení, osvetlení, ako aj oplotení po obvode areálu.

V organizácii Redakcie programu v slovenskej reči Rádia Nový Sad zajtra v Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci bude prebiehať 49. ročník Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.

Tohto roku sa do súťaže zapojilo 59 recitátorov a vyskúšajú sa v piatich kategóriách.

Víkend pred nami poznačia nižšie teploty, ako aj dážď so snehom. V sobotu sa teploty budú pohybovať od 2 do 4 stupňov, zatiaľ čo v nedeľu od -2 do 3 stupne Celzia a fúkať bude silný severný vietor.