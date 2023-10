V našej krajine bol dnes spustený systém urgentného oznamovania verejnosti v prípade nezvestnosti neplnoletej osoby Pronađi me. Prezentácie systému sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý vydal povolenie na uvedenie tohto systému do prevádzky po podpísaní dohody medzi rezortnými ministerstvami. V prípade nezvestnosti neplnoletej osoby médiá budú podľa nariadenia polície povinné prerušiť vysielanie programu a počas prvých 8 hodín každých 30 minút vysielať plagát, na ktorom bude fotografia nezvestného a údaje o ňom. Rovnaké informácie budú zverejnené na autobusových a železničných staniciach, ako aj na letisku a občania ju dostanú aj prostredníctvom sms.

V našej krajine po prvýkrát prebieha prestížne podujatie Dni Ermitáže v Srbsku. Podujatie v Národnom múzeu včera otvorila podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Maja Gojkovićová. Publiku budú predstavené tri kľúčové body ruskej kultúry – dedičstvo Ermitáže, balet a vážna hudba. Podujatie potrvá do 29. októbra, no výstavy v Národnom múzeu budú otvorené do 24. novembra.

V Pokrajinskej vláde dnes udelili zmluvy predstaviteľom obcí a miest, ktoré získali prostriedky na zveľadenie a rozvoj vidieckej infraštruktúry a služieb. Súbeh realizoval Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo a na tieto účely vyčlenil 35 miliónov dinárov. Prostriedky dostalo 16 miest a obcí, medzi ktorými sú aj Kovačická a Staropazovská obec.

Včera v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára predstavitelia Obce Báčsky Petrovec odovzdali darčekové poukazy pre športové vybavenie žiakom prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Tohto roku bolo pripravených 78 darčekových poukazov, ktoré odovzdala predsedníčka obce Jasna Šprochová spolu s predsedom Zhromaždenia obce Dr. Jánom Jovankovičom.

V dňoch 27. októbra až 4. novembra sa v staropazovskej divadelnej sále uskutoční 53. Divadelný vavrín. Milovníci divadla si v súťažnej časti prehliadky budú môcť pozrieť šesť divadelných predstavení, a to z Pivnice, Kovačice, Vojlovice – Pančeva, Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca a Nového Sadu.

Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a hostí bude v sobotu 28. októbra v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom o 19. hodine. Vystúpia Miešaný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika a Komorný zbor Agapé z Nového Sadu, Komorný zbor Zvony zo Selenče a domáci Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca.

V organizácii Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix Stará Pazova a Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova sa včera v Starej Pazove uskutočnil v poradí 15. ročník podujatia Defilé priateľstva, s cieľom silnenia priateľstva a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a lásky k prostrediu, v ktorom žijú.

V sobotu 28. októbra v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec Združenie občanov Zlaté remeslá v čele s predsedníčkou Annou Opavskou zorganizuje dielňu vyšívania krivou ihlou. Školiteľmi budú hostia zo Slovenska.

V Športovo-podnikateľskom stredisku Vojvodina bola včera vernisáž 24. zónovej prehliadky výtvarných umelcov ochotníkov pod názvom Ochotníci svojmu mestu. Účastníkmi tohtoročnej zónovej výtvarníckej prehliadky sú aj členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov.