Obec Báčsky Petrovec je od roku 2021 jeden matričný obvod a pozostáva z prostredí Báčsky Petrovec, Hložany, Kulpín a Maglić, takže sa v tomto duchu vedú aj matričné knihy.

V rámci Obce Báčsky Petrovec upriamili sme sa na prehľad matrík Hložian a toho, čo sa týka roku 2023. Po oslovení hložianska matrikárka Ema Kyseľová nám ochotne poskytla požadované údaje.

Matrika narodených

„Ako všetci vieme, deti sa už dávno nerodia doma, ale v nemocnici. To znamená, že všetci malí Hložančania, ktorí sa vlani narodili, narodili sa v Novom Sade, tam sú aj zapísaní do Matriky narodených. Predsa môžeme poskytnúť údaj o tom koľko bábätiek pribudlo do Hložian. Vlani do Hložian pribudlo 20 detí, z toho 12 dievčat a 8 chlapcov. Je to o 4 dieťatká viac ako v roku 2022,“ uviedla matrikárka Kyseľová.

V porovnaní s matrikou spred 100 rokov, zistili sme, že v 1923 je urobených 82 zápisov, je to o 60 detí viac ako teraz. Charakteristické je, že Hložany sú dedina s dosť stabilným počtom obyvateľov, ktoré sa predsa stále trochu zmenšuje. Pravda, v posledných desaťročiach sa už aj toto mení, obyvateľov je menej aj na papieri, podľa mojej mienky zo 200 obyvateľov žije v zahraničí a v súpise obyvateľstva sa aj oni počítajú,“ uvádza Kyseľová.

Matrika sobášených

V roku 2023 bolo 20 sobášov. То je o 3 sobáše menej ako v roku 2022. Kto sa to v Hložanoch sobášil?

„Vlani najviac Hložančania. Z týchto 20 sobášov priamy súvis s Hložanami malo až 12 sobášov, 8 párov bolo z Hložian a ešte k tomu boli 3 nevesty a 1 ženích z Hložian. Ďalšie 4 sobáše boli čisto petrovské a jeden, kde boli ženích a nevesta z Maglića. Úhrnne 11 neviest bolo z Hložian, okrem toho nevesty boli ešte z Kulpína, Petrovca, Maglića a Zemuna. Z Hložian bolo 9 ženíchov, 5 z Petrovca a po jednom z Nového Sadu, Čelareva, Kulpína, Savinho Sela a zo Slovenska,“ uvádza sa v správe matrikárky.

Matrika úmrtí

V 2023 roku bolo 33 pohrebov. Z toho jedna zosnulá iba pôvodom bola Hložančanka, žila mimo, ale bola pochovaná v Hložanoch. V obecnej matrike je zapísaných 19 Hložančanov. To sú tí, ktorí zomreli doma. V nemocniciach v Novom Sade, v Petrovaradíne alebo v Kamenici zomrelo 13 osôb z Hložian a jedna žena doma v susednom Begeči. Dokopy v roku 2023 zomrelo 18 mužov a 15 žien.

„Naši najstarší spoluobčania sa dožili nového roku, a tak sú i naďalej tí istí najstarší Hložančania. V súčasnosti najstarší muž je Samuel Burčiar, ktorý sa narodil v roku 1930 a najstaršie ženy sú Mária Dudková a Anna Chlpková, narodené v roku 1928,“ ukončuje svoj riport matrikárka Ema Kyseľová.