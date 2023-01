Prvé medzinárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus +, finančne podporeného zo zdrojov Európskej únie sa začalo včera a trvá aj dnes v priestoroch Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Andrea Machyňáková, rodená Petrovčanka, vyštudovaná chemička, bývalá absolventka petrovského gymnázia a teraz profesorka na Stavebno-technickej univerzite v Bratislave, tiež má nemalý podiel na vzniku tohto podujatia a je jednou zo školiteliek.

– Zamerali sme sa na projekt, kde sa snažíme digitalizovať chemické experimenty, vzhľadom na to, že ani tunajšie gymnázium nemá laboratórium, tak chceme tie experimenty ukázať žiakom, aby oni potom ľahšie mohli pochopiť teóriu. Keď sa učíme iba teóriu, vtedy je to ťažšie predstaviť, ako vlastne prebieha určitá chemická reakcia. V podstate sa snažíme vytvoriť videá zaujímavých, farebných experimentov, aby v rámci vyučovacieho procesu na stredných školách učitelia to mohli aj názorne ukázať žiakom.

Ide o prvý projekt petrovského gymnázia na takejto medzinárodnej úrovni a za to sa zaslúžil profesor chémie Jaroslav Chlpka, s ktorým sme si pohovorili v prestávke trvania workshopu Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podpory výučby chémie v stredných školách.

– Prišli sme na ideu vytvoriť jeden medzinárodný projekt v rámci Erasmu, ktorý by bol z oblasti chémie. Tak sme si precizovali oblasť, ktorá by mohla pomôcť nám chemikom na gymnáziu, aby sme mali možnosť kvalitnejšie prenášať učivo nielen žiakom všeobecného odboru, ale aj ďalších odborov – u kuchárov a IT odbore. Všetci oni preberajú hodne hodín chémie, a to takmer počas celého školenia. Podmienky na experimenty a na environmentálnu chémiu nemáme, a preto nám to príde vhod, aby sme aj my a iné školy, kde sa vyučuje chémia po slovensky, s týmto projektom získali materiály, ktoré by boli na nasledujúce dlhšie obdobie užitočné aj pre profesorov, aj pre žiakov. Keďže je to medzinárodný projekt, do neho sú zapojené viaceré krajiny – Srbsko, Slovensko a Česko. Tento projekt trvá tri roky a za tento čas by sa mali urobiť vytypované a spoločne dohodnuté experimenty, ktoré by sa mali nahrávať. Už sme s tým aj začali na STU v Bratislave, kde majú fantastické technické podmienky, – povedal profesor Chlpka.

Týmto projektom vlastne vytvorili partnerstvo, aby si vedeli navzájom odovzdávať skúsenosti a navzájom sa učiť. Pokúsia sa spolupracovať aj do budúcna.