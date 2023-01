Medzi oceneniami, ktoré sa každoročne dostávajú zaslúžilým osobnostiam v rôznych oblastiach života, je aj Cena Ondreja Štefanka. Udeľuje sa na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra Slovákov na Dolnej zemi Ondreja Štefanka, a to od roku 2009. Každoročne je pripravená pre dve žijúce osobnosti slovenského zahraničného sveta, respektíve občanov Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.

Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. A práve zakladateľ ceny – spomenutá Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku – vyzýva organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v Slovenskej republike, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby navrhli potenciálnych ocenených na rok 2023.

Návrhy kandidátov treba zaslať najneskôr do 10. februára 2023 mailom na adresy: kvsivankrasko@gmail.com alebo hlasznik@gmail.com.

Stanovené sú dve oblasti, v rámci ktorých sa udeľujú navrhnutým osobnostiam tieto ocenenia: za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete a za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.

Navrhovatelia majú podbať na Štatút Ceny Ondreja Štefanka. Ináč medzi doteraz ocenenými týmto vyznamenaním z radov vojvodinských Slovákov sú: Víťazoslav Hronec, Viera Benková, Michal Harpáň, Michal Babiak (aj keď sa uvádza, že je zo Slovenska), Samuel Boldocký, Ján Labáth, Jarmila Hodoličová, Ján Kišgeci, Martin Prebudila (propagácia slovenskej literatúry) a Katarína Melegová-Melichová, Samuel Vrbovský, Anna Tomanová Makanová a Vladimír Valentík (organizovanie kultúrneho života a spolkovej činnosti).