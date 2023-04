Pokračuje úspešná spolupráca Festivalu Zuzany Kardelisovej, ktorý prebieha každoročne v Kysáči, a Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. Potvrdením je aprílový 24. ročník spomenutého festivalu na Slovensku, ktorý mal v repertoári až tri predstavenia slovenských vojvodinských súborov.

S víťazným predstavením z Kysáča Tak sa to vraví – na motívy hry Stoličky autora Eugéne Ionesca predstavili sa členovia Divadla VHV z Báčskeho Petrovca. Ochotníci Kultúrneho centra Kysáč ako organizátori Festivalu Zuzany Kardelisovej a podpisovatelia memoranda s organizátormi Festivalu Aničky Jurkovičovej do Nového Mesta nad Váhom odcestovali s dvoma predstaveniami. V Mestskom kultúrnom stredisku vystúpili s inscenáciami Dvaja Júliusa Barča-Ivana a Orchester Titanik autora Hrista Boytcheva. Podľa znaleckého posudku skúseného kysáčskeho režiséra Jána Privizera práve tieto dolnozemské predstavenia pozdvihli úroveň festivalu. Členovia Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč získali pritom Cenu za sugestívnu hereckú súhru za výkon v predstavení Dvaja.

Na tomto scénickom podujatí súťažilo osem predstavení a zvíťazilo predstavenie v podaní Malého divadla zo Starého Tekova. Samým tým sa dostalo aj do programu tohtoročnej Scénickej žatvy. Aj keby teda na Festivale Aničky Jurkovičovej zvíťazilo predstavenie zo Srbska – víťaz Festivalu Zuzany Kardelisovej – postúpilo by na Scénickú žatvu, ale tu by bolo iba v kategórii hosťujúce.

Divadelný sviatok v Novom Meste nad Váhom je venovaný ochotníckej herečke Aničke Jurkovičovej-Hurbanovej (1824 – 1905). Jeho 24. ročník okrem niekoľkých detských predstavení a inscenácií pre dospelých ponúkol aj sprievodné obsahy. Ako aj obvykle, bolo to položenie venca k pamätnej tabuli Aničky Jurkovičovej a vernisáž vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska. Zvlášť zapôsobilo slávnostné udelenie ocenenia Kvet Tálie známej slovenskej herečke Kamile Magálovej.

Divadelné súbory z Kysáča a Báčskeho Petrovca na Slovensko cestovali spolu a prepravu im zabezpečilo a financovalo Kultúrne centrum Kysáč.