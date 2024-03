V Belehrade včera prebiehal okrúhly stôl, na ktorom zástupcovia početných štátnych orgánov diskutovali o zbere údajov o národnej príslušnosti zamestnancov v štátnych orgánoch.

Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Tomislav Žigmanov povedal, že je mimoriadne dôležité vytvoriť kvalitnú evidenciu o zastúpení príslušníkov národnostných menšín v segmentoch verejnej moci v Srbsku. Poznamenal, že tento zber okrem iného najviac súvisí s monitorovaním realizácie ústavného princípu rovnosti všetkých občanov s osobitným dôrazom na príslušníkov národných spoločenstiev.

Cieľom stretnutia bolo identifikovať výzvy a podeliť sa o informácie zo všetkých relevantných inštitúcií, ktoré sú v súlade so svojimi kompetenciami na republikovej a pokrajinskej úrovni zodpovedné za vedenie záznamov, ktoré by okrem iného mali obsahovať údaje o národnej príslušnosti zamestnancov, ako aj inštitúcií zodpovedných za vykonávanie predpisov v tejto oblasti. Účastníci debaty sa zhodli, že je nevyhnutné posmeľovať príslušníkov národnostných menšín, aby sa bez obavy vyjadrili o svojej národnostnej príslušnosti a ubezpečiť ich, že tie údaje budú maximálne chránené, vzhľadom na to, že ide o dobrovoľne poskytnuté údaje.