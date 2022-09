Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí včera zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2023. Termín podania žiadostí sa však mení vzhľadom na minulé roky. Totiž tohto roku dotačný systém bude otvorený od 1. septembra do 31. októbra.

Ako sa uvádza na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí: „Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2023 podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady na šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi. Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.“

Podľa smernice budú podporené programy: vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, informácie a médiá. Každý program je rozdelený na podprogramy.

Program vzdelávanie, veda a výskum je rozčlenený na tieto podprogramy: vzdelávacie podujatia, nákup vybavenia, náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť školy alebo vzdelávacieho centra, vydanie učebnice, metodiky, školského časopisu alebo novín, návšteva materskej krajiny, výskum a prezentácia výsledkov výskumu, štipendiá, školné a podpora zápisu do slovenských tried, kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti.

Program kultúra sa člení na podprogramy: kultúrne podujatia, nákup vybavenia, náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť, busty, sochy, pamätné tabule, návšteva materskej krajiny, kúpa, rekonštrukcia, výstavba alebo prístavba nehnuteľnosti.

Do programu informácie patria podprogramy: vydanie knihy, vydanie ročenky alebo kalendára, vydávanie periodickej tlače, weby a informačné portály a nákup vybavenia.

A posledný program médiá má podprogramy: rozhlasové a televízne vysielanie, vydanie hudobného nosiča, produkcia filmu a nákup vybavenia.

Žiadosti / projekty, ktoré žiadateľ ako právnická alebo fyzická osoba napíše, musia byť kompletné, bez chýb, s tým, že ciele majú mať presne definované. Kompletné žiadosti so všetkými prílohami je žiadateľ povinný podať elektronicky a v písomnej forme, ktorú si vygeneruje a vytlačí z elektronického systému. Následne žiadosť podpíše, opečiatkuje a pošle na adresu ÚSŽZ najneskôr 1. novembra. Podľa pravidiel žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky stanovené dokumenty, nebudú akceptované a nebudú ďalej predložené na hodnotenie.

Elektronický systém povolí pridať žiadosť až po evidovaní všetkých údajov žiadateľa. Medzi ne patrí: kópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa, kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, kópia stanov žiadateľa, kópia dokladu o zriadení účtu žiadateľa. Všetky doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Fyzické osoby musia mať do systému nahrané: kópiu identifikačného dokladu a kópiu dokladu o zriadení účtu žiadateľa spolu s jeho prekladom do slovenského jazyka.

Každý projekt bude zaevidovaný Teritoriálnym a ekonomicko-dotačným odborom a bude mu pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte číslo žiadosti/skratka krajiny/2022. Žiadateľ po zaevidovaní bude formou emailu informovaní. V prípade, že žiadosť bude obsahovať určité nedostatky a nespĺňa predpísané náležitosti, žiadateľa stanovené oddelenie bude informovať, aby v určenej lehote nedostatky odstránil a žiadosť doplnil. V prípade, že to neuskutoční, projekt bude zamietnutý. Odstraňovanie nedostatkov v žiadosti by sa malo realizovať do 31. decembra.

Spracovanie dotácií, vrátane kontroly vyúčtovania za Srbsko bude mať na starosti Mgr. Jana Kopanicová. Do 1. marca budú realizované zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie a od 15. marca bude nasledovať uzatváranie a poskytovanie dotácií.

Zdroj a foto: ÚSŽZ