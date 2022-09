„Dovoľujeme si Vás informovať o začiatku nového školského roka na našej škole a zároveň Vás pozvať na slávnostné uvítanie prvákov, ktoré bude vo štvrtok 1. 9. 2022 so začiatkom o 13. hodine. Zároveň Vás informujeme, že žiaci pokračujú s výučbou v dvoch zmenách: I. zmena 2. cyklus: 5. – 8. ročník a 1. cyklus: 2. a 4. ročník o 7.30 h a II. zmena 1. cyklus: 1. a 3. ročník o 13.00 h. S prácou pokračuje aj predĺžený pobyt,“ týmto listom nás pozvali zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zaznamenať nový školský rok.

Včera napoludnie sa tam zoskupili a v aule školy už netrpezlivo čakali na svoj prvý školský deň aj budúci prváčikovia, spolu so svojimi rodičmi, ktorí ich prišli vyprevadiť do školy.

Žiakov po intonovaní hymny Srbska na domácej pôde privítala riaditeľka školy Zdenka Dudićová. Potom nasledoval primeraný kultúrno-umelecký program pozostávajúci z umeleckých prednesov básní a hudobných bodov. V ňom účinkovali piatačka Daniela Filipovićová, šiestak Matej Gagulić, tretiačka Katarína Lekajová, šiestačka Maša Lončarová a piatak Milan Majera. Tento uvítací program prichystali učiteľky Miluška Anušiaková-Majerová, Zuzana Fabianová a Olivera Popadićová.

V pokračovaní triedne učiteľky Jana Kopčoková-Gániová, Danka Nakićová a Milina Ferková predstavili svojich žiakov, 40 prvákov roztriedených do troch tried – dvoch so slovenskou vyučovacou rečou a jednej po srbsky. Zoradili ich do zástupov, a potom spoločne šli na prvú triednickú hodinu, na ktorej boli prítomní aj rodičia a tam si vysvetlili základné veci, ktoré by mali absolvovať v prvých dňoch školského roku.