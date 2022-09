V októbri aktuálneho roku Srbsko očakáva celoštátne sčítanie obyvateľov, ktoré svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Toto sčítanie, ktoré sa nesie v duchu hesla: Zapoj sa do sčítania – zanechaj stopu v podstate poskytne informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o bývaní a domácnostiach.

Kľúčový rozdiel medzi sčítaním a iným štatistickým výskumom je, že sú do sčítania zahrnuté údaje z najnižšej teritoriálnej úrovne (obývané miesto, časti osídlených miest). Sčítanie presne definuje údaje o obyvateľstve ako napríklad: pohlavie, vek, vzdelanie, stav, ekonomické zázemie a pod.

Veľmi dôležitá aj v tomto roku je územná príprava na realizáciu štatistického zisťovania. Určený bol priestor, v ktorom by sa malo sčítanie vykonať a určené boli aj objekty, ktorých sa to bude týkať. Cieľom bude prioritne sčítať každého obyvateľa, a to jedenkrát. Výsledkom prípravy je databáza / systém, ktorá je k dispozícii aktivistom, ktorí budú zodpovední pri samotnom evidovaní.

Sčítanie obyvateľov sa začne 1. októbra o 8. hodine a oficiálne sa ukončí 31. októbra o 20. hodine. Existovali predpoklady, že sa tohto roku bude realizovať aj elektronické sčítanie obyvateľov, ktoré by značne urýchlilo tento proces, no predsa zostáva prioritné sčítanie formou od domu, do domu. Evidované budú údaje, ako sme už uviedli: osoba (detailné informácie), zahraniční obyvatelia so štátom akceptovaným prechodným pobytom, domy a byty. V prípade, že jednotlivec nie je v čase sčítania doma, aktivisti sa budú musieť vrátiť, pričom o tom v písanej forme nechajú oboznámenie v poštovej schránke. Osoby, ktoré sú počas sčítania mimo svojho bydliska, alebo sú v zahraničí, budú tiež evidované. Informácie o týchto obyvateľoch poskytnú ich rodinní príslušníci.

Evidencia sa koná formou rozhovoru, s každou osobou osobitne, v prípade, že to nie je možné, jeden člen domácnosti podá všetky informácie. Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov, informácie podávať nemôžu, ale to pre nich robí rodič, alebo iná dospelá osoba z domácnosti. Všetky údaje, ktoré aktivisti v teréne získajú, budú automaticky evidované a generované do elektronického systému.

Republikový štatistický úrad vydal v tomto procese najvyššiu ochranu osobných údajov. Získanými informáciami disponuje iba Republikový štatistický úrad a nemôžu sa dostať k ďalším právnickým a fyzickým osobám.

Aktivisti, ktorí sú zodpovední za evidovanie, budú pokutovaní v prípade, že si nevykonávajú prácu svedomite, neevidujú správne údaje, nechránia osobné údaje obyvateľov a násilne žiadajú od obyvateľstva, aby podali informácie o národnostnej a konfesionálnej príslušnosti, o ktorých sa obyvatelia nemusia zmieniť.

Je možné, že jednotlivé domácnosti po ukončení sčítania aktivisti navštívia ešte raz. Je to z dôvodu kontroly a monitorovania pravdivosti údajov, ktoré sa musia overiť. Zoznam aktivistov už je zverejnený na webovej stránke Republikového štatistického úradu. Títo aktivisti absolvujú školenie, ktoré potrvá do 16. septembra.

Prvé výsledky sčítania obyvateľov budú zverejnené do 30 dní od ukončenia sčítania obyvateľstva, presnejšie najneskôr do konca novembra. Konečné výsledky budú zverejnené postupne od marca 2023 roku až do júna 2024.

Je veľmi dôležité, aby sa obyvatelia počas sčítania vyjadrili aj o svojej národnostnej príslušnosti. Z toho dôvodu Republikový štatistický úrad spolu s Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg realizovali školenie pre členov 23 národnostných rád v Belehrade od 1. do 31. októbra. Iba týmto spôsob sa v nasledujúcom sčítaní dozvieme, aký je približný počet Slovákov žijúcich v Srbsku.

Zdroj: popis2022.stat.gov.rs