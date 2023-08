Na včerajšom spoločnom brífingu pre médiá predsedníčky vlády Any Brnabićovej a prezidenta Srbska Aleksandra Vučića hlavnými témami boli pomoc obciam, ktoré utrpeli veľké škody po nečase, ako aj prípravy na Expo 2027.

Podľa slov premiérky Brnabićovej doteraz bolo vyplatených 24,2 milióna dinárov štátnej pomoci na rekonštrukciu poškodených objektov občanov.

Keď ide o plány na nadchádzajúce obdobie, premiérka uviedla päť oblastí: autonómne riadenie, teda vozidlá bez vodiča, kampus Bio4 ako jeden z najväčších projektov tejto vlády, vedecko-technologické parky, pokračujúce investície v Kragujevci a rozvoj umelej inteligencie.

Prezident Vučić povedal, že vďaka projektu Expo 2027 dostane Belehrad v najbližších štyroch rokoch úplne nový vzhľad, ktorý bude slúžiť na ďalší pokrok a rozvoj Srbska. „Pre ekonomiku našej krajiny to bude znamenať obrovský kvantový skok, prispeje to k rastu a zvýšeniu platov a dôchodkov,“ zdôraznil prezident, s tým, že všetko musí byť dokončené do konca roka 2026.

Vysvetlil, že Expo sa bude rozprestierať na ploche 212 hektárov, kde bude Národný futbalový štadión, obchodné priestory, bytové jednotky, ubytovacie jednotky pre účastníkov výstavy, ale aj nový veľtrh a železnica.

Ako povedal, bokom nezostanú ani ďalšie mestá v Srbsku, pretože v 28 mestách upravia viac ako 100 fasád, čo prispeje k turistickej atraktivite týchto miest.

Dôležitou novinkou je aj výstavba trate dĺžky 18 km z letiska Nikolu Teslu po železničnú stanicu Prokop. Táto trať bude neskoršie predĺžená a spojí tak center Belehradu s Obrenovcom.

Prezident uviedol, že všetky plánované projekty v najbližších štyroch rokoch budú stáť približne 12 miliárd eur, nerátajúc projekty, na ktoré sú už peniaze zabezpečené.