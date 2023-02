V Mládežníckom stredisku CK13 v Novom Sade 4. februára bude druhý hudobný festival Make Vojvodina Emo Again, na ktorom vystúpia srbské a chorvátske bandy See It My Way, The Phonerings, Dead Dog Summer a Drown.

Cieľom festivalu Make Vojvodina Emo Again je – ako organizátori podujatia hovoria – prezentovať skupiny s prízvukom štýlu emo (alebo emocore), ktorý vznikol z hardcore scény v polovici 80. rokov dvadsiateho storočia a jeho výraznými predstaviteľmi boli americké skupiny, ako napr. Rites of Spring a Embrace. V priebehu desaťročí tento štýl prechádzal rôznymi obmenami a spájal sa s prvkami iných hudobných smerov, takže sa vyvinul do viacerých podžánrov.

Novosadské trio See It My Way bude prezentovať svoje skladby v melodických acoustic / piano aranžmánoch. Doteraz vydali minialbum 111 a momentálne pracujú na novom vydaní. Na festivale po prvýkrát predstavia niektoré nové piesne.

Belehradčania The Phonerings sa vyznačujú experimentálnym prístupom a chytľavými piesňami v srbčine a v angličtine. Majú spoločné vydanie Reach the Coast s pop-punkovými veteránmi The Shoplifters a vydali aj album Osam pesama (2016).

Chorvátsky band Drown z Karlovca sa pohybuje v oblastiach štýlov shoegaze/ grunge a nateraz majú realizované iba demonahrávky. Druhá chorvátska skupina Dead Dog Summer prichádza z Karlovca a jej členovia už majú predchádzajúce skúsenosti v iných bandoch (Nikad, The Farewell Reason, Senata Fox, Implicite, Youth Against). Vlani vydali album A Place of Someday.