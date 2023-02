Uvažovali ste niekedy o tom, že podaktoré zvieratá a ľudia majú podobné vlastnosti? Aj zvieratá majú city, chcú byť v spoločnosti iných zvierat svojho druhu, no aj napriek všetkým poznatkom o nich predsa nás svojim správaním občas prekvapia.

Verné morské koníky

Tieto zvláštne tvory si nachádzajú lásku na celý život. Keď už si toho partnera nájdu, držia sa navzájom chvostíkmi (ako ľudia za ruky). A keď chcú posunúť svoj vzťah na ďalší level a rozmnožiť sa, nenarodí ich samička, ale samček. Prekvapivo, však?

Aj kozy majú prízvuky

Je celkom prirodzené, že podaktorí ľudia časom preberajú prízvuk prostredia, v ktorom žijú. Podobne je to aj s kozami. Vedci zistili, že sa kozám môže meniť hlas, všetko závisí od času strávenom so svojimi rovesníkmi, a tiež v akom prostredí vyrastajú. To teda znamená, že kozy majú rôzne akcenty a prízvuky.

Speváci morí – veľryby

Nemajú iba krajiny vlastné spevácke skupiny, či spevákov, má ich aj more. V jednotlivých podvodných oblastiach majú veľryby vlastné piesne a učia sa spievať už od mladosti. Ak je pieseň jednej skupiny chytľavá, roznesie sa aj do iných skupín. Je to ďalšia spoločná vlastnosť, ktorú máme, keďže sa aj medzi ľuďmi rozširujú populárne piesne.

