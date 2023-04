Fínsko sa dnes stalo oficiálnym členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Vstup Fínska do aliancie podporilo 30 členských štátov.

Žiadosť o vstup Fínsko podalo v máji 2022 a bola to reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu. Spoločne s Fínskom žiadosť poslalo aj Švédsko, no zatiaľ ešte všetky členské štáty nesúhlasili s jeho vstupom do aliancie. Presnejšie Turecko a Maďarsko nevyjadrili podporu tomuto severskému štátu.

„Je to naozaj historický a veľký deň pre alianciu. Fínsko bude vďaka tomuto kroku bezpečnejšie. Toto je zatiaľ najrýchlejší prístupový proces v moderných dejinách NATO,“ zhodnotil šéf NATO Jens Stoltenberg.

