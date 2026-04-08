Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave oslovilo žiadateľky a žiadateľov o dotáciu, s požiadavkou o trpezlivosť v otázke zverejnenia výsledkov hodnotenia žiadostí o dotácie na rok 2026, nakoľko výsledky hodnotiaceho procesu zatiaľ nemôžu byť zverejnené.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pri poskytovaní finančných prostriedkov viazaný postupmi vyplývajúcimi z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 119 z 5. marca 2025 k predkladaniu informácií o poskytovaní finančných prostriedkov mimovládnym neziskovým organizáciám. Z uvedeného dôvodu je zverejnenie výsledkov možné až po prerokovaní materiálu vládou Slovenskej republiky, uvádza sa na stránke Úradu.
ÚSŽZ pristúpi k zverejneniu výsledkov bezodkladne po prerokovaní materiálu vládou a v súlade s platnými právnymi predpismi.
Výsledky dotačnej výzvy by mali byť zverejnené v priebehu apríla 2026. O ďalšom postupe budú všetci žiadatelia následne informovaní.
Zdroj: ÚSŽZ