V Belehrade sa včera konala konferencia Adaptácia na klimatické zmeny – Hraj za vodu v rámci príprav na EXPO 2027, v priestore Expo Playground, ktorú zorganizovali Srbijavode a projekt EXPO 2027.
Konferencia zhromaždila zástupcov ministerstiev, odbornej a vedeckej verejnosti, miestnych samospráv, ako aj medzinárodných partnerov s cieľom výmeny poznatkov a definovania ďalších krokov v oblasti riadenia vodných zdrojov a prispôsobovania sa klimatickým zmenám. V boji proti klimatickým zmenám je nevyhnutné zapojiť všetky inštitúcie, s osobitnou úlohou miestnych samospráv, aby sa prostredníctvom spoločného postupu efektívnejšie reagovalo na túto globálnu výzvu, odznelo na konferencii.
Na konferencii sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Stana Božovićová, ktorá zdôraznila, že klimatické zmeny už nie sú otázkou budúcnosti, ale každodennou realitou, ktorá priamo ovplyvňuje poľnohospodárstvo a celkové hospodárstvo Srbska. Ako povedala, hoci Srbsko disponuje významným vodným potenciálom – vrátane veľkých riek a rozvinutej kanálovej siete – výzvou zostáva ich nepriaznivé časové a priestorové rozloženie, čo sa ešte viac prejavuje v podmienkach čoraz častejších a intenzívnejších období sucha. Osobitný dôraz kládla na rozvoj zavlažovacích systémov ako kľúčového adaptačného opatrenia, pričom zdôraznila, že zavlažovanie nielen zmierňuje, ale môže aj úplne eliminovať škody spôsobené suchom.