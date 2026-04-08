Ďalšia mimoriadna akcia dobrovoľného darcovstva krvi, v poradí už tretia od začiatku roka, sa uskutoční dnes v nákupnom stredisku BIG Pazova. Akciu organizuje Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova.
Transfúziomobil bude pristavený na parkovisku nákupného strediska v čase od 15.00 do 18.00 hodiny, kde budú môcť všetci záujemcovia darovať krv a pomôcť tak tým, ktorí to najviac potrebujú.
Predchádzajúca akcia sa konala v piatok 3. apríla a bola veľmi úspešná. Vzhľadom na neustálu potrebu krvných zásob organizátori pozývajú všetkých zdravých a dospelých darcov, aby sa zapojili a prejavili ľudskosť aj tentoraz.