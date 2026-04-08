Spojené štáty a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom prímerí, pričom obe strany ho označujú za svoje víťazstvo.
„Za podmienky, že Iránska islamská republika súhlasí s úplným, okamžitým a bezpečným otvorením Hormuzského prielivu, súhlasím s pozastavením bombardovania a útoku na Irán na obdobie dvoch týždňov. Bude to obojstranné prímerie,“ napísal Donald Trump v noci na stredu na sociálnej sieti Truth.
Izrael taktiež prijal prímerie, zatiaľ čo Pakistan ako hlavný sprostredkovateľ mierového procesu tvrdí, že prímerie sa vzťahuje na celý Blízky východ vrátane Libanonu.