1341 – v rímskom Kapitole korunovali talianskeho básnika Francesca Petrarcu za kráľa básnikov.
1513 – Juan Ponce de León objavil Floridu a vyhlásil ju za vlastníctvo Španielska.
1582 – narodil sa v Galante uhorský palatín Mikuláš Esterházi, ktorý sa okrem iného významne zaslúžil o vznik Trnavskej univerzity.
1730 – v New Yorku vysvätili prvú synagógu v Amerike.
1735 – zomrel v Tekirgade (v tureckom exile) vodca protihabsburského stavovského povstania, sedmohradské knieža František II. Rákoci.
1783 – ruská cárovná Katarína II. vyhlásila anexiu Krymu, Tamanského polostrova a oblasti Kubáne. Rusko si tak zabezpečilo prístup k Čiernemu moru.
1873 – v Banskej Bystrici začal vychádzať časopis Svornosť, hlásajúci asimiláciu Slovákov.
1937 – narodil sa Momčilo Momo Kapor, srbský literát, maliar a novinár.
1971 – začal sa v Londýne prvý Medzinárodný kongres Rómov s účasťou delegátov zo 14 krajín, na ktorom ustanovili Medzinárodnú rómsku úniu.
1973 – zomrel španielsky maliar, sochár a grafik Pablo Picasso.
2013 – zomrela bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová, prezývaná aj Železná lady, jediná žena vo funkcii britského premiéra.
2018 – strana Fidesz súčasného maďarského premiéra Viktora Orbána absolútne vyhrala parlamentné voľby v krajine, keď získala dvojtretinovú väčšinu.