Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v príhovore k verejnosti povedal, že dnes mal s predstaviteľmi politických strán dobré rozhovory a ako problém, ktorý treba riešiť, vyzdvihol situáciu ohľadom škôlky v Tavankute či otázku slobodného vyznania viery.
Zdôraznil, že od tragédie v Novom Sade 1. novembra 2024 zaslal vyše 150 pozvánok na rozhovor politickým oponentom, pretože, ako povedal, je kľúčové zmierniť napätie a nadviazať inú atmosféru. Napriek tomu veľká časť nereagovala na pozvanie.
„Ľúto mi je tých, ktorí odmietajú pozvanie na dialóg. Nerozumejú jednej veci, že tým nerušia mňa, ale inštitúciu tejto krajiny, demokraciu v našej krajine a seba. Ukazujú tým, že nie sú pripravení na rozhovor. Ak nie ste pripravení na rozhovor, na čo ste potom pripravení?“ položil otázku prezident Vučić a zdôraznil, že bol pripravený podeliť sa o informácie, ktoré málokto má a takisto si vypočuť ich návrhy.