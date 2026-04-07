Miestny odbor Matice slovenskej a cirkevný zbor v Hajdušici na Veľkonočný pondelok 6. apríla usporiadali slávnostný večierok venovaný významným osobnostiam Hajdušice – evanjelickým kňazom, národovcom a spisovateľom Emilovi Kolénimu a Štefanovi Valentovi Šubarovovi.
Predseda MOMS Hajdušica Vladimír Hudec v úvode uviedol: „Vlani si vojvodinská slovenská verejnosť pripomenula významné životné jubileá Emila Koléniho a Štefana Valentu Šubarova, dvoch kňazov, ktorí pôsobili v Hajdušici. Išlo o tri jubileá – 190 rokov od narodenia a 110 rokov od úmrtia Koléniho, ako aj 115 rokov od narodenia Valentu. Vlani sa nám však nepodarilo usporiadať takýto večierok, preto sme ho pripravili teraz.“
Večierok mal, ako hovorí, spomienkový charakter, v rámci ktorého si prítomní aj organizátori pripomenuli život a dielo obidvoch osobností. „Emil Koléni bol spomedzi dvanástich farárov pôsobiacich v Hajdušici tým, ktorý tu slúžil najdlhšie – celých 40 rokov. Aj napriek tomu, že žil v chudobe, že často nemal farársky plat, zaoberal sa dodatočne poľnohospodárstvom a snažil sa viesť ľud k pravým hodnotám a hlavne edukovať ich. Štefan Valenta Šubarov tu pôsobil iba rok a pol, no aj za tento krátky čas zanechal výraznú stopu. Medzi ľuďmi šíril antifašistické myšlienky a ako vlastenec za ne zaplatil životom – krátko po bombardovaní bol zavraždený nacistami,“ povedal okrem iného Hudec.
V rámci programu bol prečítaný Koléniho životopis, ako aj úryvky z jeho článkov publikovaných v dobovej tlači, najmä v Dolnozemskom Slovákovi. Vo svojich textoch opisoval podobu dediny v 19. storočí, konkrétne rok 1869, keď prišiel do Hajdušice. Následne bol prečítaný aj článok zachytávajúci stav dediny o 33 rokov neskôr, keď sa spolu s ďalšími snažil o vzdelávanie obyvateľstva a modernizáciu dediny. Ako zdôraznil Hudec, tieto texty patria medzi málo zachovaných prameňov, vďaka ktorým sa dozvedáme o minulosti Hajdušice.
Pokiaľ ide o Štefana Valentu Šubarova, zaznel text uverejnený v týždenníku Hlas ľudu pri príležitosti 80 rokov od jeho smrti autora Juraja Pucovského, bývalého športového redaktora týždenníka Hlas ľudu. Okrem toho odznelo aj niekoľko jeho básní. Texty predniesli Vladimír a Rozália Hudecovci a Danica Vŕbová, ktorá spolu s Unou Hrutkovou recitovala aj básne z pera Štefana Valentu Šubarova.
Cirkevný spevokol CZ Hajdušica zaspieval piesne Hojže, Bože, a Kto za pravdu horí. Prítomných pozdravila aj farárka CZ Jánošík a administrátorka CZ Hajdušica Ekaterína Preimanová.
Podujatia sa zúčastnila aj delegácia CZ Jánošík, MOMS Biele Blato a potomkovia Štefana Valentu Šubarova z Lalite. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili biskup SEAVC Jaroslav Javorník a predseda MSS Juraj Červenák.
Súčasťou večierka bola aj výstava fotografií dokumentujúcich život a prácu obidvoch významných osobností. Po skončení programu nasledovalo občerstvenie a neformálne posedenie organizátorov a hostí.