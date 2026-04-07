Študentské kultúrne centrum Nový Sad (SKCNS) v rámci podujatia SKCinema pripravuje trojdňový program s názvom Súčasný film nemeckých autorov, ktorý sa uskutoční od 20. do 22. apríla v priestore SKCNS (Vladimira Perića Valtera č. 5). Premietané budú tri silné a štýlovo odlišné filmové diela, ktoré jedinečným spôsobom osvetľujú človeka žijúceho v súčasnej spoločnosti.
V pondelok 20. apríla obecenstvo si bude môcť pozrieť film Zlatá rukavica (Der Goldene Handschuh, 2019) v réžii Fatiha Akina, v utorok 21. apríla na programe je dielo Viktória (Victoria, 2015) v réžii Sebastiana Schippera a v stredu 22. apríla dráma s meditatívnym príbehom Dokonalé dni (Perfect Days, 2023) režiséra Wima Wendersa.
Všetky filmové projekcie sa začínajú o 19. hodine a vstup je voľný.