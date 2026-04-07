Veľkonočný víkend v Anglicku tradične využili na zápasy v rámci FA pohára, tiež na dve kolá v nižších ligách, ktoré sú v tejto sezóne extrémne zaujímavé.
Do semifinále najstaršej súťaže sveta (FA Cup) postúpili Manchester City, ktorý deklasoval Liverpool až 4 : 0, tiež Leeds United, ktorý za chotárom v Londýne po strieľaní penált eliminoval West Ham.
Londýnska Chelsea bola nemilosrdná proti Port Vale z tretej ligy a vyhrala 7 : 0, zatiaľ čo najväčšie prekvapenie pripravil Southampton z Championshipu, keďže výsledkom 2 : 1 porazil londýnsky Arsenal, najväčšieho konkurenta na titul v Premiér lige.
Semifinále FA pohára je na programe koncom apríla.
Počas veľkonočných sviatkov boli zohrané až dve kolá v nižších anglických triedach. Hoci do konca regulárnej časti zostalo ešte päť kôl (tiež zmeškané zápasy), už sa začínajú črtať kluby, ktoré si vybojujú postup do vyššej triedy.
Tak v spomenutom Championshipe, čiže v druhej triede má Coventry City už len teoretickú šancu nedostať sa do Premiér ligy v budúcej sezóne. V pondelok s celkom Hull City totiž zohrali 0 : 0 (klubom, ktorý bojuje o play-off) a teraz majú dvanásťbodový náskok pred druhým Ipswichom (ktorý zohral o dva zápasy menej) a tretím Middlesbroughom a štvrtým Millwallom.
Coventry City v ďalšom kole doma víta najhorší celok ligy Sheffield Wednesady, ktorý vypadol pred niekoľkými týždňami. Očakávaný triumf Belasým prakticky garantuje návrat do elitnej súťaže po až štvrťstoročnej absencii.
Coventry City totiž naposledy v Premiér lige hral v sezóne 2000/2001 a odvtedy sa začali potulky po nižších ligách. Najhoršie to bolo v sezóne 2017/2018, keď boli vo štvrtej triede. Odvtedy sa situácia zmenila. Dokonca Coventry City za posledné tri roky už dvakrát premrhal šancu prebojovať sa do Premiér ligy, keďže bol zastavovaný v play-off, raz vo finále a raz v semifinále.
Spomenuli sme Ipswich Town, celok, ktorý zohral o dva zápasy menej ako konkurenti o najvyššie umiestnenia a zatiaľ pre gólový pomer vlastní druhé miesto, ktoré tiež garantuje priamy postup do PL. Pre Ipswich by to bol vynikajúci výkon, lebo predvlani vystúpili do PL, ale sa v minulej sezóne expresne do Championshipu vrátili.
Pre kluby to vie byť kritické obdobie, a ak sa ihneď nestabilizujú, vie to viesť k ďalším zostupom. Najlepšie to vedia v klube Luton Town, ktorý po promócii do PL ihneď vypadol do Chamionshipu a o rok už aj do tretej ligy, v ktorej hrá aj teraz a ďaleko je od návratu aspoň do druhej triedy.
Veľmi je zaujímavý a zároveň nepochopiteľný Millwall, ktorý v súbojoch s priamymi súpermi v boji o postup vyhráva, a to za chotárom, a potom doma premrhá body v stretnutiach s klubmi z dolnej časti rebríčka. Predsa, situácia je otvorená a stále celok z južného Londýna má šancu zahrať si v elitnej triede, prípadne prvýkrát po roku 1990.
O tom, že je aktuálna sezóna veľmi zaujímavá, svedčí aj fakt, že si postup do druhej triedy anglického futbalu po 65 rokoch vybojoval Lincoln City. Tento celok po triumfe nad Readingom 2 : 1 v kole za nami má garantovanú najmenej druhú pozíciu v League One, a tak po roku 1961 bude v sezóne 2026/2027 súťažiť v Championshipe. Blízko k návratu je aj Cardiff City, ktorý vlani vypadol.
Vo štvrtej lige vedie Bromley, ktorý sa pred dvomi rokmi prvýkrát dostal do Football League, čiže do súťaží, v ktorých hrajú profesionáli, a už má šancu postúpiť na vyššiu úroveň.
Každopádne pred nami sú dynamické týždne anglického futbalu a všetci, ktorí skutočne milujú tieto súťaže, sa v nadchádzajúcich týždňoch majú na čo tešiť.