Milovníci klasických automobilov si začiatok sezóny jázd oldtimerov opäť vychutnali v plnej miere. V nedeľu 5. apríla sa v Pančeve konalo slávnostné otvorenie sezóny, ktoré zorganizoval klub Mini klasik Pančevo. Podujatie aj tentoraz prilákalo množstvo nadšencov historických vozidiel.
Hlavným lákadlom bola tradičná karavána smerujúca cez Banát, počas ktorej si návštevníci mohli zblízka prezrieť jedinečné automobily a naplno prežiť atmosféru minulých čias. Kolóna zavítala aj do Kovačickej obce, konkrétne do Kovačice a Debeljače, kde vyvolala veľký záujem verejnosti.
Okolo poludnia dorazila karavána do Kovačice, kde účastníci navštívili Galériu naivného umenia a svoje oldtimery zaparkovali pred budovou Miestneho spoločenstva. Celkovo sa podujatia zúčastnilo približne 30 historických vozidiel, ktoré predstavili pestrú ukážku automobilovej histórie. Následne jazda pokračovala takzvanou letnou cestou smerom do Debeljače.
Celé podujatie sa podľa slov organizátorov nieslo v priateľskej atmosfére a nebolo len o samotnej jazde. Stalo sa príležitosťou na stretnutie ľudí so spoločnou vášňou, výmenu skúseností i spomienok na časy, keď tieto vozidlá brázdili cesty v každodennej prevádzke.
Mini klasik klub v Pančeve nemá striktne len jednu značku – existuje však jasný typ vozidiel, ktorý dominuje, spolu s niekoľkými ďalšími častými oldtimermi. Najčastejšie oldtimery v klube sú Mini Morris (klasický Mini), ktorý je aj najviac zastúpený, potom Zastava (Fiat 600 takzvaný „Fićo“, 101 a pod.), Volkswagen (Chrobák čiže po srbsky Buba, Golf, kabriolety), Mercedes (rôzne staršie modely, napr. W115), Opel (napr. Rekord), BMW (staršie modely), Fiat (tzv. „peglica“) a občas aj Cadillac, Audi a iné klasiky.
Na podujatiach, ktoré klub organizuje, často dominujú práve modely Mini Morris, keďže klub vznikol okolo nadšencov tohto automobilu. Podujatia sú však otvorené pre rôzne značky – možno na nich vidieť desiatky rôznych oldtimerov z rôznych období, väčšinou vyrobených pred rokom 1990.
Napríklad na jednom otvorení sezóny sa zúčastnilo približne 30 až 35 vozidiel, medzi ktorými dominovali Mini, Volkswagen, Zastava a Mercedes.