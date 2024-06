Ôsmaci po celom Srbsku skončili s vyučovacími hodinami v piatok 31. mája. Tak aj ôsmaci v Báčskom Petrovci. Pre Základnú školu Jána Čajaka v Báčskom Petrovci to znamená, že sa škola po uplynutí školského roku 2023 – 2024 lúči s ďalšou generáciou ôsmakov, alebo, ako to zvykneme hovoriť – malých maturantov. Tých je spolu 45. V 8. a triede je 18 žiakov, v 8. b ich je tiež 18 a v 8. c je 9. Ákaši a békaši vyučovanie počúvali po slovensky, kým cékaši po srbsky.