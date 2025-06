Ženská futbalová reprezentácia Srbska dosiahla úspech. V tohtoročnej UEFA Lige národov totiž obsadila prvé miesto vo svojej skupine B ligy, a tak naše futbalistky v ďalšom vydaní tejto súťaže, ktorá je celkom podobná ako aj Liga národov v mužskej konkurencii, budú hrať v najvyššej A lige.

Srbsko proti Fínsku za chotárom zohralo nerozhodne 1 : 1 a ten výsledok bol dostatočný na obsadenie prvého miesta v skupine a priamy postup do A triedy Ligy národov.

Fínsko sa ujalo vedenia v polovici druhej časti hry v momentoch, keď sa zdalo, že hráčky krajiny zo severu Európy ani nemajú myšlienku čo a ako konať. Podarilo sa im dať gól, potom po chybe našej obrany Fínky mali šancu vsietiť aj druhý gól, ale im to nevyšlo.

Pri konci stretnutia po sólovom úniku Miljany Ivanovićovej Srbsko vyrovnalo. Ivanovićová strieľala, brankárka loptu zastavila, ale sa tá odbila od Rothovej a skončila vo fínskej sieti. Srbsko do konca odolalo útokom domácich hráčok a zachovalo si prvú pozíciu a postup do najvyššej triedy ženskej UEFA Ligy národov.

V celom tomto cykle naša reprezentácia nezažila ani jednu prehru, štyrikrát vyhrala a dvakrát remizovala, dokonca bol včerajší gól proti Fínsku prvý, ktorý naše dievčatá prijali v súťaži.

Podarilo sa dvakrát prekonať Maďarsko a doma Srbky porazili aj Fínsko, kým za chotárom proti Bielorusku boli naše najpresvedčivejšie a vyhrali 3 : 0. Neboli veľmi efektívne, vsietili sedem gólov, prijali len jeden, čo nakoniec stačilo na 14 bodov a prvé miesto.

Pri losovaní skupín B triedy bola naša selekcia v druhom tzv. klobúku, Fínsko bolo v prvom, ale nakoniec predsa naše dievčatá triumfovali, zatiaľ čo Fínsko bude hrať play-off proti niektorej zo selekcií, ktoré v A triede finišovali na treťom mieste. Sú to Rakúsko, Island, Belgicko a Dánsko. Tímy, ktoré boli posledné v skupinách Ligy A, vypadli do B triedy – sú to Škótsko, Švajčiarsko, Portugalsko a Wales. Jednu z pozícií týchto krajín obsadila naša reprezentácia v budúcom cykle. Okrem Srbska prvé miesta v B lige obsadili aj Poľsko, Slovinsko a Ukrajina.

Výkon v tohtoročnej Lige národov bude dôležitý aj pri losovaní nového vydania Ligy národov, ktoré potom bude vplývať aj na kvalifikáciu na ženské futbalové majstrovstvá sveta 2027, ktoré sa konať budú v Brazílii.

Inak selekcie, ktoré v Lige A obsadili prvé miesto, postúpili na záverečný turnaj Ligy národov. Na rozdiel od mužov, ktorí záverečný turnaj zohrajú už v týchto dňoch, futbalistky to riešiť budú v jesennom a zimnom období tohto roku. Štyri najlepšie selekcie boli Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Švédsko – semifinále sa hrať bude v októbri a finále v decembri.

Záverečný turnaj mužskej Ligy národov odo dnes v Nemecku

Muži štartujú už dnes – záverečný turnaj sa hrá v Nemecku a v prvom semifinále v Mníchove zohrajú hostitelia Nemci a Portugalčania, kým si zajtra v Stuttgarte v druhom semifinále sily zmerajú Španielsko a Francúzsko.

Titul obhajuje Španielsko, ktoré pred dvomi rokmi na záverečnom turnaji v Holandsku vo finále prekonalo Chorvátsko po strieľaní penált.