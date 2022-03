SLÁVIA – MAGLIĆ 4 : 0 (1 : 0)

V ďalšom majstrovskom stretnutí pivnická Slávia dosiahla prvé víťazstvo tejto jari a tak konečne potešila zo 200 divákov, ktorí si prišli pozrieť zápas.

SLÁVIA: Dávid Šuster, Záskalický, Benka (Vinković), Latinović, Obradović, Petrović, Grňa (Zabunov), Samardžić (Denis Šuster), Vlastislav Kuchta (Bolehradský), Čobrda (Vladimír Kuchta), Ogrizović

Bolo to dobré stretnutie, v ktorom domáci od samého začiatku mali prevahu a diktovali tempo. Striedali sa útoky na bránu súpera. Diváci mohli vidieť prudké strely na bránu, ale aj vedľa, ako aj dobré zákroky hosťujúceho brankára Gajića. V 22. min. strelu Petrovića z okraja šestnástky brankár odrazil. V 27. min. Ogrizović bol nedovolene zastavený a Petrović z voľného kopu mieril nad živý štít, ale aj nad brvno. Trochu neskoršie po veľkej skrumáži pred bránou Maglića Ilić loptu vyrazil z bránkovej čiary. V 39. min. Grňa mieri vedľa. V závere prvého polčasu rozhodca odpískal jedenástku a premenil ju Latinović pre 1 : 0.

V druhom polčase domáci ešte viac pritlačili a už v 49. min. bolo 2 : 0. Petrović dlhou diagonálnou prihrávkou uvoľnil Vlastislava Kuchtu, ktorý volejom z asi 10 metrov loptu zaslal ponad brankára hostí do siete. O tri minúty neskoršie Ogrizović centroval pred trestné územie, Kuchta prihral Čobrdovi a tento vedľa vybiehajúceho brankára loptu zaslal do siete. V 63. min. rozhodca Jakić pre hrubý štart hosťujúcemu hráčovi Jokićovi ukázal cestu do šatne a zranený Čobrda musel opustiť ihrisko. Konečný výsledok v 75. min. stanovil Petrović po asistencii Bolehradského. Na druhej strane hostia ani raz vážnejšie neohrozili bránu súpera. Slovom, víťazstvo domácich je celkom zaslúžené a muselo byť vyjadrené presvedčivejším výsledkom.

Iné výsledky 16. kola: Soko – Kriváň, zápas je odročený, Bačka – Neštin 3 : 2, Kulpín – Slavija 4 : 0, B. N. Selo: Bački hajduk – Borac 0 : 0, Orlovi – Tvrđava 2 : 3. Voľná bola Mladost Mali Bač.

Pivnická Slávia má 26 bodov a nachádza sa na 5. mieste, Kulpín má 15 bodov a o jeden zápas menej a postúpil na 9. miesto v tabuľke, kým Selenčania klesli na 11. priečku a majú 14 bodov, ale aj o zápas menej. V nedeľu Slávia bude hosťovať v Karađorđeve, Kulpínčania vo Vizići a Selenčania uhostia Maglićanov.

Ján Šuster