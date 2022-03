VOJVODINA – MLADOSŤ 1 : 0 (0 : 0)

V 19. kole petrovská Mladosť si v Báčskom Gradišti zmerala sily s veľmi dobrým domácim mužstvom Vojvodiny. Domáci po zimnej prestávke nezískali ani jeden bod, kým Mladosť tejto jari nepocítila prehru a získala až 7 bodov.

Druhý polčas priniesol výborný futbal. Začalo sa bojovne na oboch stranách, čo už v 50. min. domácim prinieslo vedenie. Už spomínaný Jelić prijal loptu na okraji šestnástky, oklamal Jakuša a presnou strelou trafil do rohu Leňovej brány. V 57. min. delovka A. Šprocha trafila brvno. V 67. min. domáci mali veľkú príležitosť, keď v protiútoku rýchlo prenikli k bráne, ale veľmi dobrý Leňa bravúrne zachránil svoju sieť. O 4 minúty neskoršie sa Leňa znovu vyznamenal. Možno najlepšiu príležitosť vyrovnať výsledok mal Grković, keď v 72. min. pekne vybehol a ocitol sa sám pred brankárom Babinom, ale strelil do jeho rúk. Poslednú príležitosť na zmenu výsledku mali hostia v poslednej minúte zápasu. V trestnom území domácich niekoľkokrát skúšali trafiť sieť, ale sieť zostala nedotknutá. Už aj preto domáci zápas začali s jasným cieľom – získať 3 body, ibaže to predsa záviselo aj od mužstva Mladosti, ktoré bolo oslabené nehraním kapitána Ožváta pre párne žlté karty a zranených Fábryho a mladého Šišljagića.

MLADOSŤ: Leňa, Čiep (A. Šproch), Ikrašev, V. Šproch, Brajković, Stojisavljević, Grković, Trojanović, Jakuš, Beronja, Požarev (Vladisav)

Prvý polčas sa hral dosť obozretne na oboch stranách. Vo 8. min. domáci prvýkrát skúšali z rohu. V 14. min. Brajković fauloval domáceho hráča pred vlastným územím, ale strela z voľného kopu letela nad bránu. V 23. min. domáci mali prvú veľkú šancu, keď ich útočník hlavičkoval do vonkajšej časti siete. V 25. min. nastala zaujímavá situácia pred bránou domácich: brankár Babin vykopol loptu a pritom trafil hráča Mladosti Požareva, od ktorého sa lopta odrazila, ale na šťastie brankára minula sieť. Hostia mali prvú šancu v 27. min., keď pred bránou Vojvodiny dobre kombinovali Stojisavljević, Trojanović a Grković, ktorý strieľal, ale jeho strelu brankár kryl. Futbalisti Mladosti svoj prvý rohový kop mali až v 38. minúte. Na konci prvého polčasu kapitán domácich Jelić bez lopty udrel Grkovića. Slabý rozhodca Vrana zo Subotice bol nespravodlivý k Mladosti, keďže Jelićovi ukázal iba žltú kartu, aj keď si zaslúžil červenú, a žlté ukázal aj dvom hráčom Mladosti.

Po tomto kole Mladosť sa nachádza na 6. mieste s 31 bodmi a nasledujúci zápas odohrajú v Petrovci s lídrom v tabuľke, s mužstvom Stanišića.

Tento víkend hrali aj pionieri trénera Čániho v Maglići a vyhrali 3 : 0 a mladší pionieri v Kulpíne utrpeli porážku 3 : 0.

Ján Mučaji