Futbal sa hrá aj na exotických miestach, tak v športovom, ako aj geografickom kontexte. Hrajú ho na Grónsku, ako aj na tropických ostrovoch, ako napríklad v krajine Svätý Krištof a Nevis. Prečo spomíname práve túto karibskú ostrovskú federáciu? Práve preto, že Svätý Krištof a Nevis v aktuálnom období súťaží na svojej prvej futbalovej súťaži, na ktorú sa kvalifikoval – ide o majstrovstvá Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku, známe ako Gold Cup.

Samozrejme, Gold Cup sa neteší takej popularite, ako napríklad Majstrovstvá Európy, alebo Copa América, dokonca ani takej ako Majstrovstvá Afriky. Predsa, to neznamená, že im netreba venovať pozornosť. Veď práve americké krajiny budú organizovať nasledujúci Mundial v roku 2026, keď sa hrať bude v USA, Kanade a v Mexiku.

Inak Gold Cup pod týmto menom sledujeme od roku 1991, kým predtým sa turnaj volal jednoducho šampionát CONCACAF. Ten predchádzajúci formát vznikol v roku 1963, keď prebiehal prvý šampionát. Hostiteľom bol Salvádor a prvým víťazom Kostarika. Podujatie bolo bienále do roku 1973, potom do roku 1989 sa hralo každé štyri roky.

V roku 1991 bol názov zmenený, formát bol trochu rozšírený na 12 účinkujúcich tímov a od roku 2019 na Gold Cup hrá 16 reprezentácií. To, čo je pre súťaž príznačné sú hosťujúce reprezentácie z iných futbalových konfederácií. Tak na šampionáte Severnej a Strednej Ameriky a Karibiku hrali aj celky z Južnej Ameriky (Brazília, Kolumbia, Peru, Ekvádor), ako aj Južná Afrika, tiež reprezentácie z Ázie – Južná Kórea a Katar, ktorý dokonca súťaží aj na aktuálnom podujatí.

Aktuálny turnaj

No, keď sa k nemu vrátime môžeme spomenúť, že sú za nami dve kola v skupinách A a B, kým skupiny C a D zápasy druhého kola základnej fázy zohrajú dnes a zajtra.

Známe je to, že sú v skupine A blízko k postupu USA a Jamajka, zatiaľ čo Trinidad a Tobago šancu na postup majú len v prípade triumfu nad USA v poslednom kole. Spomenutý Svätý Krištof a Nevis je eliminovaný, zažili dve dosť ťažké prehry, ale je pre nich sám postup na podujatie veľkým úspechom.

V skupine B je isté Mexiko, porazili Honduras a Haiti, v poslednom kole sa stretnú s Katarom. Zatiaľ je Haiti druhé a v poslednom kole v priamom stretnutí s Hondurasom rozhodnú o druhom pútnikovi do štvrťfinále.

Situácia v skupinách C a D je zatiaľ dosť nezvestná, s ohľadom na to, že selekcie zohrali zatiaľ len jeden zápas. Preto spomeňme, že v skupine C v prvých zápasoch tri body získali Panama a Martinik proti Kostarike, či Salvádoru.

V skupine D triumf nad Kubou dosiahla Guatemala, kým Kanada a Guadeloupe nečakane zohrali nerozhodne.

Musíme byť objektívni a povedať, že tieto futbalové selekcie reálne nie sú konkurenčné na svetových šampionátoch. V podstate ani najlepšie reprezentácie zo zóny CONCACAF už roky na Mundiale nedosiahli výraznejší úspech, ale aj tak sledovať selekcie, ako Jamajka, Guatemala, Kuba či Martinik je naozaj svojráznou športovou lahôdkou.

Gold Cup aj tentoraz prebieha v Spojených štátoch amerických. USA buď samostatne alebo ako spoluorganizátor boli na každom podujatí od roku 1991. Je to aj pochopiteľné s ohľadom na infraštruktúru, ktorá je dostupná.

Ak počítame všetky vydania, teda aj tie v období rokov 1963 – 1989, Mexiko je najúspešnejšie s jedenástimi titulmi. Nasledujú USA so siedmimi triumfami, Kostarika vyhrala trikrát a Kanada v dvoch prípadoch. Práve Kanaďania sú jedinou selekciu, ktorá od roku 1991 prerušila mexické a americké dominovanie – majstrami boli v roku 2000.

Šampiónmi raz boli aj Honduras, Haiti a Guatemala, ale tie tituly datujú zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Tentoraz skupinová fáza vyvrcholí už 4. júla, po čom pokračovať budú eliminačné kolá. Finále je plánované na nedeľu 16. júla a hrať sa bude na štadióne SoFi v Inglewoode, urbánnej časti regiónu Los Angeles.