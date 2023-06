Výborníci novosadského parlamentu rokujú dnes o 63 bodoch rokovacieho programu. Veľká časť bodov sa vzťahuje na prácu verejných komunálnych podnikov – Čistoća, Gradsko zelenilo, Parking servis, Informatika, Stan, Lisje, Poslovni prostor, Tržnica a Verejného mestského dopravného podniku Novi Sad.

V súvise s tým zástupca novosadského primátora Igor Crnobarac povedal, že všetky verejné komunálne podniky, ktorých zakladateľom je Mesto Nový Sad, v minulom roku nehatene vykonávali svoju činnosť a že je viditeľný pokrok v ich práci.

„Veľa sme investovali do práce verejných komunálnych podnikov počas minulých rokov, predovšetkým do vybavenia mechanizácie a v tom budeme pokračovať aj do budúcna,“ povedal Crnobarac.

Ako ďalej vysvetlil, mesto má na zreteli neustáli rozvoj, čo vplýva aj na objem práce týchto komunálnych podnikov. V minulom roku sa práve tieto podniky stretali s výzvami, ktoré vo veľkej miere diktovali ceny na svetovom trhu.

„Cena nafty v roku 2016 vynášala 106,58 din. za liter, zatiaľ čo v minulom roku tá cena šla aj do 222 din. VKP Čistoća napríklad na palivo a energie strovila v roku 2021 348 miliónov dinárov a v minulom roku 454 miliónov dinárov. V roku 2021 podnik Vodovod i kanalizacija minul na tieto účely 452 miliónov dinárov a vlani 576 miliónov dinárov. Aj napriek zdraženiu na svetovom trhu mesto nezvyšovalo ceny komunálnych služieb v tej miere, aby oni boli v súlade s trhovými cenami. Áno, ceny niektorých služieb sú navýšené, ale mesto vykonalo všetko, aby sa zachovali domáce rozpočty Novosadčanov,“ vysvetlil.

Výborníci rokujú aj o pláne rozvoja turizmu v Novom Sade do roku 2025, práci Múzea Mesta Nový Sad, Kultúrneho strediska Nového Sadu, ako aj kultúrnych stredísk v prímestských častiach Nového Sadu, medzi ktorými je aj Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne stredisko Kysáč.