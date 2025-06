1596 – holandský cestovateľ Willem Barents objavil arktické súostrovie Špicbergy.

1764 – panovníčka Mária Terézia zvolala do Bratislavy uhorský snem. Keďže rokovanie so stavmi neviedlo k úspechu, zasadanie snemu rozpustila a až do svojej smrti už nezvolala žiadny snem. Reformné zmeny zavádzala bez súhlasu snemu.

1882 – narodil sa známy ruský hudobný skladateľ a dirigent Igor Fiodorovič Stravinskij, ktorý sa pri svojej tvorbe výrazne inšpiroval ruskou folklórnou hudbou. Známe sú jeho hudobné diela pre Ruský balet v Paríži, pre ktorý zložil napríklad tanečné kompozície Petruška či svetoznáme Svätenie jari. Ovplyvnený hudobným klasicizmom zase zložil napríklad Symfóniu in C, balet Bozk víly alebo operu Osud zhýralca. Jeho vrcholnými neoklasicistickými dielami sú Žalmová symfónia a opera-oratórium Kráľ Oidipus. Od roku 1939 žil v USA. Zomrel roku 1971.

1885 – do newyorského prístavu priviezli Sochu slobody.

1944 – Island vyhlásil nezávislosť od Dánska a stal sa republikou.

1953 – narodil sa v Belehrade novinár Velimir „Velja“ Pavlović, srbský novinár a autor televíznych vysielaní Nivo 23 a Duhovnici.

1964 – narodil sa v Bratislave prozaik a básnik tzv. „barbarskej generácie“ Kamil Zbruž, autor experimentálneho románu Spitý imidž či básnickej zbierky Primitív.

1972 – v USA pristihli päť osôb, ktoré vnikli do sídla volebnej centrály Demokratickej strany vo Washingtone, kde chceli namontovať odpočúvacie prístroje. Následkom bola tzv. aféra Watergate, pre ktorú musel odstúpiť prezident USA Richard Nixon.