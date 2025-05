Fanúšikovia hlučného rokenrolu si pripomínajú 50. výročie založenia kultovej anglickej skupiny Motörhead, ktorá významne ovplyvnila vývoj hardrockovej a metalovej hudby koncom 70. a začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia.

Skupinu v máji 1975 založil basgitarista a spevák Ian Kilmister-Lemmy (1945 – 2015), po rozchode s jeho dovtedajším bandom Hawkwind. V prvom zložení Motörhead boli ešte gitarista Larry Wallis (ex Pink Fairies) a bubeník Lucas Fox, avšak čoskoro potom ich vystriedali gitarista Fast Eddie Clarke (1950 – 2018) a bubeník Phil Animal Taylor (1954 – 2015). Trio Lemmy – Clarke – Taylor sa považuje za klasickú zostavu, ktorá nahrala prvých 5 albumov: Motörhead (1977), Overkill (1979), Bomber (1979), Ace of Spades (1980) a Iron Fist (1982).

Motörhead boli aktívni plných 40 rokov, vytvorili 23 dlhohrajúcich albumov a prestali s činnosťou po smrti frontmana Lemmyho koncom decembra 2015. Členmi posledného zloženia skupiny boli ešte aj gitarista Phil Campbell a bubeník Mikkey Dee.

Viackrát koncertovali v niekdajšej Juhoslávii. Roku 1982 boli hlavnými účastníkmi dvojdňového metalového festivalu v Záhrebe (na ktorom hrali aj skupiny Gillan, Uriah Heep, Budgie, Atomic Rooster, No Bros a Orange) a do Juhoslávie znovu zavítali v rokoch 1984, 1989 a 1990 (v tomto roku v Belehrade hrali spolu s Partibrejkers). Po dlhšom období sa vrátili do Belehradu až koncom júla 2002, keď na štadióne Tašmajdan prezentovali album Hammered (vtedy o tom vyšla správa aj v týždenníku Hlas ľudu). Jeden zo svojich posledných koncertov Motörhead odohrali na festivale Exit roku 2015 v Novom Sade.

Spevák a basgitarista Ian Kilmister-Lemmy sa natrvalo zapísal do dejín rokenrolovej hudby a dodnes inšpiruje mnohých hudobníkov a umelcov. Dňa 9. mája 2025 mu bol odhalený pomník v jeho rodnom mestečku Burslem v Anglicku.