V utorok 10. júna v Knižnici Štefana Homolu pre záujemcov pripravili posedenie na tému života s prírodou. Do Petrovca si pozvali už osvedčených horolezcov Lazara Miloševića a Gorana Pejkovića z Hiking Tour Serbia z Nového Sadu a s nimi si pohovorili o ich činnosti, ale aj o tom ako v súčasnosti možno žiť v súlade s prírodou a ako si ju naplno užiť.

Prítomných, medzi ktorými boli školopovinné deti so svojou učiteľkou, staršie deti, ako i dospelí milovníci cestovných túr, privítala riaditeľka petrovskej knižnice Vesna Valihorová-Filipovićová, ktorá potom toto posedenie i moderovala.

Hiking tour Serbia je pobočkou organizácie Ekotopia, ktorej cieľom je znovu spojiť človeka s prírodou. „Zdá sa, že časom sa toto spojenie uvoľnilo a ľudská rasa trpí chronickou neprirodzenosťou. Tak vzdialení jeden od druhého a dokonca aj od seba samých, nesúc bremeno doby, v ktorej žijeme, existujeme unavení, bez spánku a leniví. Pravé a zabudnuté hodnoty nepominú, pripomínajú nám to nekonečné prechádzky, mnohé iné aktivity, ktoré zahŕňajú pobyt a prácu vonku. Počasie je také bláznivé, zdá sa, že skutočne bezpečne a pokojne sa nachádzame len v prírode. Dýchame v kríkoch a ostriciach, pijeme rieku, počúvame spev vtákov, vstrebávame novo prebudený život, ktorý sa prebúdza až vtedy, keď utíchnu každodenné zvuky miest,“ hovoria títo aktivisti.

Je to skupina turistických sprievodcov, ktorí precestovali celú Európu a dobrú časť sveta za služobnými alebo dovolenkovými cieľmi. Nakoniec videli, že naša krajina má veľký potenciál na vytvorenie úplne nového príbehu, pokiaľ ide o cestovný ruch. Obrátili sa na Srbsko, ktoré im ponúklo inšpiráciu na začatie nového príbehu, ktorý nebol rozprávaný príliš často, a plánujú ho rozprávať seriózne, propagujúc organizáciu Ekotopia prostredníctvom značky Hiking tour Serbia.

V súčasnosti sú ich aktivity založené najmä na turistike, t. j. horolezectve pre začiatočníkov a rekreačných ľudí, ktorí chcú v živote vyskúšať niečo nové, stráviť kvalitný čas v prírode, pracovať na zlepšení zdravia, kondície a kvality života. Snažia sa priblížiť prírodu ľuďom v rôznych poveternostných podmienkach, povzbudiť ich k prvým krokom, ktoré sú zvyčajne vždy najťažšie, a naučiť ich pokračovať v tejto ceste bez pomoci iných. „Vrátime vás ku koreňom, do lesa, na horu, na lúku, k potoku. Dobrodružstvá, ktoré ponúkame, sú najlepšou príležitosťou na to, aby ste sa vyzvali, odbúrali stres, posilnili imunitu a prekonali limity, ktoré ste si sami stanovili. Zdolajte všetky vzostupy, pády a v konečnom dôsledku aj seba samého. Ak si nie ste istí, či je to pre vás, naše presné a dôkladné popisy túr vám môžu pomôcť s rozhodnutím. Navrhneme vám túru, ktorá bude spĺňať všetky vaše požiadavky, vytvoríme vám trasu na mieru podľa vašej kondície, času a možností,“ uvádzajú. Na začiatku pozornosť sústreďujú najmä na Srbsko, časom ju rozšírili po celom regióne a neskôr na celý svet.

V čitárni Knižnice Štefana Homolu pri tejto príležitosti nainštalovali aj dokumentárnu výstavu z ciest nielen v Srbsku, ale aj po regióne a širšom európskom zahraničí.