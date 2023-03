Sibírsky umelec a hudobník Alex Kelman koncertuje 21. marca v Mládežníckom stredisku CK13 v Novom Sade. Súčasťou programu bude aj sólové vystúpenie ruského hudobníka menom Daniil.

Alex Kelman má za sebou dlhú skúsenosť v oblasti hudby a jeho zvukový prejav sa zvyčajne označuje ako synthwave a postpunk. V opise jeho hudby sa uvádza, že psychedelický postpunk, shoegaze a elektronický zvuk s inšpiráciami z 90. rokov, akými sú Orbital, Death In Vegas alebo The Jesus and Mary Chain, rezultujú zmiešaninou nezabudnuteľných gitár, syntetizátorov a tanečných rytmov v spojení s epizodickým spevom.

Alex Kelman odohral vyše sto koncertov v kluboch a na festivaloch šírom sveta a nedávno vydal nový album Ilusia.

Súčasťou koncertu v Novom Sade bude aj sólové vystúpenie Daniila, člena petrohradskej skupiny Blankenberge.