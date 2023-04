Zdá sa, že anglická futbalová liga už dávno nebola taká zaujímavá ako v aktuálnej sezóne. Možno v tej, keď Leicester City bol šampiónom Anglicka, ale skôr by sme povedali, že sa vtedy udialo asi jedno z najväčších prekvapení v dejinách futbalu.

V tejto sezóne je scenár trochu iný, aj keď by sme mohli hovoriť o nečakanom eventuálnom majstrovi, v prípade, že to nakoniec vyjde Arsenalu, ktorý by si podľa všetkého veru titul aj zaslúžil.

Boj o šampiónsky titul je teda veľmi zaujímavý. Londýnsky Gunners je v čele tabuľky prakticky neustále, s väčším alebo menším bodovým náskokom pred prenasledovateľmi.

Arteta v tejto sezóne so svojimi hráčmi dosahuje maximum, Arsenal má kontinuitu a desať kôl pred koncom šampionátu má osembodový náskok pred strašidelným belasým Manchestrom. Pravda City zohral o jeden zápas menej, má šancu priblížiť sa, ale aj tak Arsenal z lepšej pozície čaká na záver. Týmto by sme asi mohli povedať, že je boj o trofej, alebo presnejšie zoznam tých, ktorí sa o titul uchádzajú, aj konečný.

Ostatné celky majú priveľké bodové manká, aby spomenutú dvojicu ohrozili na prvých dvoch miestach. Napríklad tretí Newcastle, štvrtý Tottenham a piaty Manchester United majú 50, kým Arsenal zatiaľ má 72 bodov a Manchester City získal 64.

Po spomenutej trojke nasledujú celky, ktoré sú v boji o Európu, ale bodovo sú oveľa bližšie ku celkom, ktoré bojujú o záchranu, ako k tým, ktoré si nárokujú stať sa šampiónom.

Medzi týmito sú šiesty Brighton, siedmy Brentford, ale aj ôsmy Liverpool, ktorý za sebou istotne bude mať veľmi zlú sezónu.

S ohľadom na to, že výpovede trénerom v tejto sezóne klubom z Premier ligy nie sú tabu témou, nedivili by sme sa, keby sa vedenie Reds rozhodlo povedať dovidenia Kloppovi, ktorý však celok zo štadióna Anfield už roky úspešne vedie. Pravdepodobne preto aj sú trpezliví, ale v prípade, že Liverpool nedosiahne Ligu majstrov, resp. Ligu Európy sotvaže aj v budúcej sezóne charizmatický Nemec bude z lavičky viesť tento celok.

A od miest, ktoré garantujú Európu, je Liverpool v tejto chvíli dosť vzdialený. Z domácich pohárových súťaží je eliminovaný relatívne včas, takže ani týmto spôsobom si nemôže vybojovať niektoré z miest v UEFA súťažiach. V Lige majstrov v osemfinále vypadli proti madridskému Realu a v Premiér lige sú len na ôsmom mieste. S ohľadom na slabú formu bude veru ozajstným výkonom v prípade, že sa im podarí dosiahnuť aspoň piate či šieste miesto.

Podobné by sme mohli povedať aj o londýnskej Chelsea, ktorá je v agónii. V tejto sezóne výpoveď dostali až dvaja tréneri, ktorí viedli modrých. Najprv v septembri zmenili Thomasa Tuchela, po ňom prišiel Graham Potter, ale ten už začiatkom apríla premrhal dôveru a tiež dostal výpoveď.

Chelsea v domácej lige takmer nemá šancu byť umiestnená vyššie od stredu tabuľky. V pohárových súťažiach je tiež eliminovaná, jediná šanca im je Liga majstrov, kde vo štvrťfinále smerujú na Real Madrid.

Nové mená sa uchádzajú o vysoké umiestnenia

Preto v Premier lige v tejto sezóne máme niekoľko príjemných prekvapení. Sú to predovšetkým Brighton, Brentford, ale aj Fulham a Aston Villa. Zvlášť sú zaujímavé prvé dva celky, ktoré majú asi najskromnejšie dejiny v PL. Dokonca Brentford hrá iba svoju druhú sezónu v elitnej triede (ak nepočítame obdobie pred založením PL a tesne po skončení druhej svetovej vojny). Aj tak sa múdrym investovaním a vedením klubu stali stabilnými účastníkmi najvyššej súťaže a šancu majú vybojovať si aj Európu. Zvlášť je v dobrej pozícii Brighton, lebo zohral o dva zápasy menej ako kluby za ním. Brentford momentálne vlastní pozíciu, ktorá zabezpečuje Ligu konferencií a populárne Včeličky by si tým určite boli veľmi spokojné. Brentford je zároveň jedným z mužstiev s najmenším počtom prehier. Porazení v aktuálnej sezóne boli iba päťkrát, menej neúspechov majú len Arsenal, Manchester City a Newcastle.

Nezabudnime ani na silnú konkurenciu v dolnej časti rebríčka. Posledný je zatiaľ Suothampton, ktorý v aktuálnej sezóne objektívne aj je najslabší. Favoritom vypadnúť bol Nottingham Forest, ale populárni Horári zatiaľ úspešne odolávajú. Ďaleko od toho, že sú bezpeční, ale v tejto chvíli nie sú pod čiarou. Okrem Southamptona (má 23 bodov) sú zatiaľ najslabší Leicester City (25), ktorý zmenil trénera Rodgersa, ako aj Leeds United (26). Bezpeční, s bodom viac na konte sú Bournemouth, spomenutý Nottingham, tiež Everton a West Ham. Ohrození sú aj Wolves a Crystal Palace. Preto je konštatácia zo začiatku o tom, ako je zaujímavá Premiér liga v tejto sezóne celkom pochopiteľná. Pred nami je desať veľmi zaujímavých kôl a zmeny na tabuľke môžeme očakávať po každom stretnutí.