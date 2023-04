Deviaty album americkej speváčky Lany Del Rey má názov Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd a niektorí hudobní kritici ho považujú za jej doteraz najvyspelejšie dielo.

Album obsahuje 16 skladieb a štýlový prejav na tomto vydaní možno všeobecne označiť ako alternatívny pop s prvkami žánru Americana. Titulná pieseň Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd bola publikovaná ako prvý singel. Ide o baladu v pomalom tempe, ktorej zvuk sa charakterizuje ako barokový orchestrálny pop. Ohľadom samého názvu Lana Del Rey vyhlásila, že bol inšpirovaný tunelom, ktorý jestvuje pod budovou Jergins Trust Building v kalifornskom meste Long Beach. Ten tunel je však použitý ako určitá metafora a pridáva celému vydaniu pocit poetickej záhadnosti.

Okrem titulnej piesne vydaniu predchádzali ešte dva singly: A&W a The Grants.

Lana Del Rey bude v tomto roku prezentovať svoj nový album na niekoľkých hudobných festivaloch v Brazílii, Anglicku a v USA.