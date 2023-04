Vláda Srbska včera v Paláci Srbsko usporiadala národnú konferenciu venovanú rodine.

Prítomná na konferencii bola aj premiérka Ana Brnabićová, ktorá informovala, že sa vláda Srbska bude snažiť v budúcnosti zvýšiť v krajine pôrodnosť prostredníctvom priamych dotácií pre novorodencov. Hoci sa v poslednom čase hovorí o zvyšovaní platov, dôchodkov, o vytváraní nových pracovných miest a o nových investíciách, predsa to všetko nemá zmysel, ak je demografická štruktúra v krajine negatívna. „Investovanie do zdravotníctva, nových škôl, kultúry a rozvoja Srbska nemá zmysel, ak neurobíme niečo pre to, aby nás bolo viac,“ uviedla Brnabićová.

Od 1. januára tohto roku sa zvýšil rodičovský príspevok pri narodení prvého, druhého, tretieho a štvrtého dieťaťa. Štát poskytuje aj podporu občanom stať sa rodičmi prostredníctvom mimotelového oplodnenia.

Možnými prvými výsledkami reformy sú číslice, ktoré ukazujú, že v januári a februári sa narodilo o 5 percent viac detí, ako to bolo v minulom roku. Podľa Brnabićovej štát bude aj naďalej podporovať matky samoživiteľky, potom matky podnikateľky, výstavbu nových a moderných predškolských ustanovizní a pod. Na konferencii bola prítomná aj ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Darija Kisićová, ktorá pochválila konferenciu, ktorej cieľom je spoločne riešiť kľúčové problémy z oblasti demografie v Srbsku.

Zdroj: RTS