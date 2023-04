Ďalšie súťažné kolo absolvovali mladí recitátori, ktorí i v tomto školskom roku siahli po nových básňach s cieľom čím presvedčivejšie ich predniesť obecenstvu. Totiž v sobotu 1. apríla v Báči prebiehala jedna z oblastných recitačných súťaží.

Z obecnej recitačnej súťaže v Báčskom Petrovci do Báča postúpilo dvanásť recitátorov, a to z mladšej a zo strednej vekovej kategórie. Podľa správ, ktoré sprostredkovalo Slovenské vojvodinské divadlo, z tejto oblastnej súťaže recitátorov do pokrajinského kola sa dostali až piati recitátori z Báčskopetrovskej obce: štyria zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a jedna žiačka Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch.

Dvaja zo súťaže v kategórii žiakov nižších ročníkov a traja v kategórii vyšších ročníkov. Sú to druhák Relja Jovanović z Petrovca, štvrtáčka Irena Krišková z Hložian, piatak Milan Majera z Petrovca, siedmačka Mia Majerová z Petrovca a ôsmačka Ksenija Vujačićová z Petrovca. Všetkým Petrovčanom mentorkou je Miluška Anušiaková-Majerová a Kriškovej z Hložian Mária Bartošová-Korčoková.

Na tejto oblastnej súťaži mala svojich predstaviteľov aj Základná škola Jána Kollára v Selenči. Boli to dve žiačky a súťažili tiež v dvoch kategóriách žiakov základných škôl: tretiačka Hana Petrášová a šiestačka Alena Slonková. Do pokrajinskej súťaže, ktorá bude v Sečnji, postúpila recitátorka zo strednej vekovej skupiny Alena Slonková, ktorú pripravila profesorka slovenského jazyka Daniela Báďonská. Úspešnú recitátorku Hanu Petrášovú nacvičila profesorka triednej výučby Renáta Súdiová.