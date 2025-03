Primátor Nového Sadu Žarko Mićin vykonal obchôdzku začiatku prác na regenerácii studne BHD 10 pri prameni Ratno ostrvo a oznámil, že odo dnes budú obmedzenia dodávky vody trvať o hodinu kratšie – od polnoci do štvrtej hodiny ráno.

„Po úspešnom ukončení regenerácie studne BHD 5 a poskytnutí ďalších 40 litrov vody za sekundu boli vytvorené podmienky na skrátenie obmedzení. Namiesto od 23.00 do 4.00 bude trvať od polnoci do 4.00. Začala sa regenerácia studne BHD 10, ktorá poskytne ďalších 45 litrov za sekundu. Trval som na tom, aby sa pracovalo na tri zmeny. Práce budú ukončené do 10. apríla, obmedzenia sa skrátia o ďalšiu hodinu. Potrvajú od 1. do 4. hodiny ráno. Do konca apríla zregenerujeme ďalšiu studňu pri prameni Ratno ostrvo, po ktorej zrušíme obmedzenia a vrátime sa k pravidelnému režimu zásobovania vodou,“ povedal Mićin.

Primátor zdôrazňuje, že stabilizácia a skvalitnenie vodovodu je jednou z najdôležitejších priorít v roku 2025.