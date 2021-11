Správa o tom, že je byt Carrie Bradshaw možné prenajať za len 23 dolárov, obišla svet, čo oduševnilo milovníkov kultového seriálu Sex v meste. Ukázalo sa, že táto možnosť bola dostupná iba dva dni, a to – 12. a 13. novembra. Čo bolo cieľom?

Stránka Airbnb začiatkom novembra ohlásila, že je znovu vytvorený byt v New Yorku možné prenajať len za 23 dolárov na noc. Rezervácie sa začali 8. novembra o 18.00 h, lebo očakávali enormný záujem. Dostupné termíny boli iba 12. a 13. novembra.

Tento byt sa stal opravdivou turistickou atrakciou a milióny ľudí sa každoročne fotili pred vchodom do budovy, kde žila Carrie Bradshaw v seriáli, ktorý sa vysielal od roku 1998 do roku 2004.

Cieľom bolo vlastne promovať nové epizódy, čiže pokračovanie tohto seriálu, pod názvom And Just Like That, ktoré sa začnú vysielať 9. decembra na HBO Max. A prečo práve v novembri? Lebo v novembri pred 23 rokmi sa začalo s vysielaním seriálu Sex v meste.







Čo obsahovala táto ponuka?

Hostia dostali virtuálne privítanie od samotnej Sarah Jessicy Parker. Súčasťou pobytu bol aj brunch v štvrti Chelsea a nechýbal ani drink Cosmopolitan a fotenie vo veľkom šatníku, pričom si hostia mohli skúsiť nadýchané sukne a topánky Manolo Blahnik, typické pre Carrie.

Takéto limitované ponuky bývania týkajúce sa rôznych známych filmov a seriálov na Airbnb nie sú ničím novým. V posledných rokoch ide o obľúbenú formu propagácie nových seriálov či pokračovaní filmov, pričom hostiteľmi sú práve obľúbené postavy.

Zdroj: noizz.sk