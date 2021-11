K trom zahláseným novembrovým tradičným kultúrnym podujatiam vojvodinských Slovákov pripisujeme aj ďalšie: Festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči.

V pravidelnom jesennom termíne – tentoraz od 26. novembra do 5. decembra – milovníkov divadla do Kysáča povoláva organizátor festivalu Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. Je to naše ďalšie vyprofilované scénické podujatie a ide o festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti. Aj jeho 18. ročník financovala Správa pre kultúru mesta Nový Sad.

V repertoári tohto dvojvíkendového podujatia je hosťujúce predstavenie (SVD, Báčsky Petrovec), premietanie na plátne nahrávky predstavenia, súťažné inscenácie (KOKRAM, Kovačica, OD KC Kysáč – dve predstavenia, SKC P. J. Šafárika, Nový Sad) a baletné predstavenie na záver festivalu.

Na znak úcty svojej ambicióznej spoluobčianke, ktorá kliesnila cestu divadelného umenia v tomto prostredí, aj tentoraz pred začiatkom festivalu (v piatok 26. novembra) organizátori do programu zaradili pietnu spomienku pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne.