Američanka Pat Benatar sa prejavila ako hardrockerka hlavne v prvej polovici 80. rokov 20. storočia a boli to vlastne aj roky jej najväčšieho úspechu. V Juhoslávii získala popularitu najmä koncertným albumom Live from Earth z roku 1983, ktorý u nás vyšiel v podobe platne a audiokazety v realizácii RTV Ljubljana. Neskoršie sa Pat Benatar už pohybovala v poprockových vodách, avšak jej výnimočný spev dodnes vzbudzuje zaslúžený rešpekt.

Narodila sa v Brooklyne ako Patricia Andrzejewski (jej otec mal poľský pôvod), priezvisko Benatar prijala od svojho prvého manžela a na začiatok jej hudobnej kariéry vraj rozhodujúco vplýval koncert Lizy Minnelli. Niekoľko rokov vystupovala ako speváčka v newyorských kluboch a nakoniec podpísala zmluvu s vydavateľstvom Chrysalis. Debutový album In the Heat of the Night (1979) nadišiel na pozitívne ohlasy v USA a v Kanade, pieseň Heartbreaker sa stala veľkým hitom a dodnes patrí medzi najznámejšie kusy Pat Benatar (zaujímavé je však, že túto pieseň pôvodne nahrala anglická speváčka Jenny Darren). Spolupracovníkom Pat Benatar už na jej prvom albume bol gitarista a skladateľ Neil Giraldo, ktorý sa potom stal aj jej životným partnérom a zúčastnil sa v nahrávaní všetkých jej vydaní.

Druhý album Crimes of Passion (1980) je dodnes najúspešnejším vydaním Pat Benatar a spomedzi jej platní má najvýraznejší hardrockový zvuk (ide pravda o melodickú, elegantnú podobu hardrocku). K piesni You Better Run (pôvodne The Young Rascals) bol nahraný aj videoklip, ktorý bol druhým vôbec premietaným videom v programe MTV. Ako ďalšie hity vynikli Treat Me Right, Hit Me with Your Best Shot a Hell is for Children (túto skladbu neskoršie nahrali viaceré metalové a rockové skupiny, vrátane Children of Bodom a Halestorm). Vďaka albumu Crimes of Passion získala aj svoju prvú Cenu Grammy ako najlepšia rocková speváčka, čo jej prinieslo status hudobnej hviezdy v USA. Toto renomé sa potvrdilo vydaním Precious Time (1981), ďalším hitom Fire and Ice a jej druhou Cenou Grammy.

Svoje prvé tri albumy prezentovala na živých vystúpeniach pred americkým obecenstvom, ale Európa čakala na jej koncertné turné až do roku 1983, keď speváčka už mala za sebou aj vydanie Get Nervous. Koncertný album Live from Earth jej priniesol väčšiu popularitu v Európe, obsahoval aj dve nové piesne (Love is a Battlefield a Lipstick Lies), ale zároveň aj uzavrel hardrockové obdobie Pat Benatar.

V skladbách z vydania Tropico (1984) so svojou skupinou už zašla do jemnejšieho poprockového zvuku, ktorý však bol pre ňu tiež úspešný a singel We Belong dosiahol pozoruhodné miesta aj na hudobných rebríčkoch v Anglicku. Koncertné turné však tentoraz vystalo, lebo speváčke sa medzičasom narodila jej prvá dcéra. Na nasledujúcich vydaniach z 80. rokov – Seven the Hard Way a Wide Awake in Dreamland – Benatar sa vracala ku gitarovému zvuku a udržala si svetovú popularitu singlami Invincible (táto pieseň bola ako hlavná hudobná téma použitá v hollywoodskom filme The Legend of Billie Jean) a All Fired Up.

Na albume True Love (1991) Pat Benatar nahrala bluesové covers a zopár autorských skladieb s manželom Neilom Giraldom a skupinou Roomful of Blues. Ďalšie vydanie Gravity’s Rainbow (1993; pomenované podľa knihy amerického spisovateľa Thomasa Pynchona) dosiahlo určitý úspech na rebríčkoch v USA, Kanade a v Anglicku, ale nemalo adekvátnu podporu zo strany Chrysalis Records a bola to vlastne posledná spolupráca Pat Benatar s týmto vydavateľstvom.

Album Innamorata (1997) vyšiel v nezávislom americkom vydavateľstve CMC International, ktoré bolo útočiskom pre mnohé hardrockové skupiny v období, keď veľké labely podporovali hlavne grunge a alternatívny rock. Zatiaľ posledný album Pat Benatar Go vyšiel roku 2003, ale pokračovala pravidelne koncertovať aj v nasledujúcom období a koncertným turné z roku 2019 oslávila 40 rokov hudobnej činnosti.

V súčasnosti Pat Benatar vystupuje v duete s Neilom Giraldom – v roku 2020 nahrali nový singel Together.