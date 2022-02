Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 14. 2. do 18. 2. bol zaznamenaný neobvykle nízky obrat. Príčinou určite boli dva dni voľna, ale aj znížená aktivita účastníkov komoditnej burzy na domácom trhu. Mierny pokles cien zaznamenala kukurica, absenciu obchodovania zaznamenala sója a pšenica. Celkový obrat predstavoval 620 ton tovaru, ktorého finančná hodnota bola 18 795 500,00 dinárov.

Kukurica

Kukurica bola najvyhľadávanejším primárnym poľnohospodárskym produktom. Na strane dopytu prejavili najväčší záujem exportéri a obchodníci, pričom záujem domácich spracovateľov bol slabý. Burzové kontrakty na paritnom FCA (fco-loaded) boli realizované v cenovom rozpätí od 26,80 do 27,40 din./kg bez DPH, pričom kukurica CPT (fco-delivered) sa obchodovala za cenu 27,50 din./kg bez DPH. Kukurica so zvýšeným percentom vlhkosti bola obchodovaná za cenu 26,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena za minulý týždeň bola 26,89 din./kg bez DPH. Kukurica v porovnaní s údajmi z predchádzajúceho týždňa klesla o 0,42 %.

Sója

Sója po dlhej dobe chýbala v obchodovaní na burze produktov. V prvý deň minulého týždňa sa ponuky pohybovali od 74,60 do 75,00 din./kg bez DPH. Pre pasivitu na strane dopytu však k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo. V samom závere týždňa prináša zmeny v podobe dopytu na cenovej hladine 74,70 din./kg bez DPH s kalkuláciou kvality, pričom ponuka sa pohybovala vo vyššej cenovej hladine. Aj keď neboli zaznamenané žiadne priemerné cenové štatistiky, táto olejnina má v porovnaní s predchádzajúcim obdobím stabilnú cenovú hladinu.

Pšenica

Trh so pšenicou je zatiaľ bez výraznejších zmien. V porovnaní s dopytom je badateľný nárast dopytu, vzhľadom na znížený záujem exportérov a domácich spracovateľov o jej nákup. Exportéri na FOB sa dlhodobo nevedia zmestiť do domácich cien, čo je dôvodom nedostatku dopytu. Nákupcovia z krajín regiónu medzitým odkladajú nákupy nových množstiev. V závislosti od kvality a klauzuly gratis lager sa ponuky pohybovali od 30,50 do 31,00 din./kg. Táto situácia na domácom trhu naznačuje možný pokles cien.

Priemyselné hnojivá

Ceny hnojív klesajú. Na jednej strane sa zvyšuje ponuka močoviny a tým aj negatívny cenový trend, na druhej strane je väčší záujem o AN hnojivá. Z agronomického hľadiska je logické dopyt po AN, pretož sa blíži obdobie prihnojenia pšenice.