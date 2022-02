Na štadióne Vtáčie hniezdo v Pekingu, čiže na tom istom mieste, kde v roku 2008 otvorili a uzavreli Letné olympijské hry, ako aj na lokalite na ktorej 4. februára otvorili tohtoročné Zimné olympijské hry, včera za týmto športovým podujatím položili bodku.

Olympijská vatra dohorela, do klenotnice dejín odkladáme aj 24. Zimné olympijské hry, ktoré bez ohľadu na všetky ťažkosti spôsobené predovšetkým koronavírusom, ale aj politicko-diplomatickými dôvodmi dopadli celkom dobre.

Ešte pred ich priebehom jednotlivé krajiny sa ich rozhodli bojkotovať. Nemalo to veľké následky, takže na Hrách v Pekingu vystúpilo 2 871 športovcov z 91 krajín. Debutantské vystúpenia na Zimných olympijských hrách mali Saudská Arábia a Haiti.

Tentoraz na programe bolo sedem športov a úhrnne 15 disciplín. Najúspešnejší športovci boli Nóri, ktorí stanovili aj nový svetový rekord v počte získaných zlatých vyznamenaní na ZOH. Nórsko totiž na podujatí v Číne získalo úhrnne 16 zlatých medailí, čím prekonali rekordy z Hier 2010 a 2018 – Kanaďania v roku 2010 na domácej pôde získali 14 zlatých medailí, zatiaľ čo pred štyrmi rokmi takýto istý počet najcennejších medailí získali Nemci a práve Nóri.

V Pekingu Nórsko získalo o dve zlaté medaily viac a potvrdilo svoj status veľmoci zimných športov. Okrem toho, Nórsko je aj absolútnym rekordérom, keďže v Pekingu získalo úhrnne 37 medailí.

S ohľadom na to, že sa najviac hodnotí zlato, nasledujú Nemci (získali 12 zlatých medailí), potom Čína, USA, Švédsko a Holandsko. Ak do úvahy berieme úhrnný počet medailí je na druhom miesto Rusko, či Ruský olympijský výbor (keďže táto krajina na OH stále vystupuje pod vlajkou tamojšieho olympijského výboru), potom nasledujú Nemecko, Kanada a USA.

Zaujímavosti z Hier

Keď hovoríme o zaujímavostiach súvisiacich s vyznamenaniami spomeňme to, že sa Zoi Sadowski-Synnott stala prvou nositeľkou zlatej medaily z Nového Zélandu, keďže si ju zaslúžila v disciplíne snowboard, kým Bart Swings pre Belgicko vybojoval druhú zlatú medailu na ZOH, prvú po roku 1948. Podarilo sa mu v rýchlom korčuľovaní.

Do dejín sa zapísali aj Nemci v disciplíne bob dvojice. V tejto disciplíne sa totiž všetky tri medaily dostali do rúk nemeckých tímov – zlato získali Francesco Friedrich a Thorsten Margis, striebro si zaslúžili Johannes Lochner a Florian Bauer, zatiaľ čo sa bronzovými medailami ovenčili Christoph Hafer a Matthias Sommer.

Veľmi úspešné Hry za sebou má aj biatlonista z Nórska Johannes Thingnes Bø – získali tri zlaté a jednu bronzovú medailu, kým si Francúz Quentin Fillon Maillet tiež vybojoval štyri medaily – dve zlaté a dve strieborné.

Hokejový turnaj tiež ponúkol zaujímavé zápasy. V mužskej konkurencii sa olympijským víťazom prvýkrát v dejinách stalo Fínsko, striebro získali Rusi a bronz Slováci. V dámskej konkurencii najlepšie boli Kanaďanky, ktoré vo finále porazili USA, kým bronz putuje do Fínska.

Naša reprezentácia a budúce podujatia

Srbsko reprezentovali Marko Vukićević a Nevena Ignjatovićová. S ohľadom na nie veľmi bohatú tradíciu zimných športov v našej krajine sa serióznejší úspech neočakával. Vukićević v disciplíne super G skončil na 34. mieste, kým Ignjatovićová v zjazde obsadila 30. miesto.

Zimné olympijské hry v Pekingu sú za nami. Nasledujú Olympijské hry v Paríži, ktoré by sa uskutočniť mali od 26. júla do 11. augusta 2024, kým nasledujúce Zimné olympijské hry na programe budú v talianskom Miláne a tamojšom zimnom stredisku Cortina d’Ampezzo v roku 2026.