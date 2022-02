Po takmer trojmesačnej prestávke sa európsky futbal naplno vracia na veľkú scénu. Zimné obdobie zostáva za nami, aspoň keď ide o futbalový aspekt a UEFA súťaže, takže sme už minulý týždeň sledovali prvé zápasy eliminačných kôl všetkých troch klubových súťaží na území Európy.

S ohľadom na to, že v Lige majstrov predstaviteľa nemáme a Crvena zvezda v Lige Európy ešte nehrá, začneme od Ligy konferencií a dobrého výkonu belehradského celku Partizan, ktorý nečakane za chotárom porazil favorizovanú pražskú Spartu výsledkom 1 : 0.

Minulý štvrtok v nie veľmi zaujímavom zápase a po evidentnom nedostatku súťažných zápasov tak Čechov, ako aj hráčov nášho klubu sa Partizan stal víťazom, čím sa jeho šanca na postup do osemfinále súťaže značne zvýšila. Na odvetný zápas Belehradčania čakajú dobre naladení, keďže počas víkendu aj v domácej lige triumfovali proti celku Radnički 1923 a sú aj ďalej v čele tabuľky.

Duel medzi Partizanom a Spartou je na programe vo štvrtok od 18.45 h. Nezabúdajme na to, že od začiatku tejto sezóny viac neplatí pravidlo o počte vsietených gólov za chotárom, ale bez ohľadu na to Partizan musí seriózne a koncentrovane vojsť do stretnutia a v tom prípade možno hovoriť o dobrom výsledku.

V prípade úspechu sa Partizan dostane do osemfinále Ligy konferencií, ale meno potenciálneho súpera ešte nie je známe, keďže žreb nasledujúcej fázy prebiehať bude 25. februára.

Do osemfinále priamo postúpili víťazi základných skupín Ligy konferencií – rakúsky LASK, belgický Gent, taliansky Rím, holandské celky AZ a Feyenoord, tiež dánsky Copenhagen, francúzsky Rennes, ako aj švajčiarsky Basel.

Liga majstrov a Liga Európy

Spomenutá Crvena zvezda je stále voľná, keďže podobne, ako je to opísané v časti o Lige konferencií, pre získané prvé miesto v skupinovej fáze je priamo v osemfinále. Meno súpera v tejto časti sa tiež dozvieme 25. februára, čiže po tom ako dohrané budú odvetné zápasy prvého eliminačného kola.

V LE v tejto sezóne máme mená, na ktoré sme si ani nezvykli. Predovšetkým na mysli máme Barcelonu, ktorá po dvoch desaťročiach chýba v eliminačnej fáze Ligy majstrov. V poslednom období je katalánsky velikán v serióznej kríze, čo sa odzrkadľuje aj na výsledky. V podstate ani s výkonom v prvom stretnutí Ligy Európy nemôžu byť spokojní, keďže na domácej pôde zohrali „len“ 1 : 1 s Neapolom a v revanš stretnutí budú musieť vynaložiť veľké úsilie, aby postúpili do osemfinále.

Crvena zvezda je už v tejto fáze, do ktorej sa dostala ako víťaz skupiny LE. Okrem nej, priamy postup mali aj francúzske tímy Lyon a Monaco, ruský Spartak, nemecké kluby Eintracht a Bayer, ako aj anglický West Ham, a turecký Galatasaray.

Po štvrtkových odvetných zápasoch bude prebiehať spomenuté losovanie a osemfinále sa hrať bude 10. a 17. marca.

Keď ide o Ligu majstrov, prvé eliminačné kolo trvá neuveriteľne dlho – od 15. februára do 16. marca, samozrejme pre TV práva a priame prenosy, čiže peniaze.

Minulý týždeň Manchester City deklasoval Sporting 5 : 0, Liverpool za chotárom prekonal Inter 2 : 0, PSG minimálne výsledkom 1 : 0 triumfoval nad Realom, kým RB Salzburg a Bayern zohrali 1 : 1.

Dnes sa stretnú Chelsea – Lille, tiež Villarreal – Juventus a zajtra vystúpia Benfica – Ajax, tiež Atlético Madrid – Manchester United.