Nemecký kancelár Olaf Scholz dnes oznámil, že Nemecko až do odvolania zastavuje schvaľovací proces plynovodu Nord Stream 2.

„Môže to znieť technicky, ale je to nevyhnutný administratívny krok, aby teraz nebolo možné certifikovať plynovod. Bez tejto certifikácie nemôže byť Nord Stream 2 uvedený do prevádzky,“ zdôraznil Scholz.

Podľa jeho slov rozhodnutie je odpoveďou na rozhodnutie Ruska uznať separatistické ukrajinské oblasti. Varoval, že pozastavenie projektu Nord Stream 2 je len prvým konkrétnym krokom, za ktorým môže nasledovať aj zavedenie ďalších sankcií proti Rusku.

Zdroj: TA3