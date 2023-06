Stará Pazova roku 2020 zaznamenávala okrúhle výročie svojej existencie. Dnes je ona rušné mesto na dopravnej tepne do Belehradu. Už od konca 18. storočia bola jednou z významných lokalít so slovenským osídlením na území dnešnej Vojvodiny. Významnou mierou sa zapísala do slovenských národných dejín jednak svojím špecifickým postavením v tzv. Vojenskej hranici, jednak vďaka početnej slovenskej komunite ako jedno z kultúrnych centier na Dolnej zemi.