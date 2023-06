Javisko divadelného kráľovstva 3 x Ď opäť ožilo včera, v sobotu 10. júna v Starej Pazove, ktorá v tento deň bola hostiteľkou 29. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby.

Spoluorganizátormi prehliadky sú NRSNM, Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Organizáciu prehliadky podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská v Srbsku zabezpečila knižné darčeky. Priateľmi detskej divadelnej prehliadky sú ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a Stredisko pre kultúru Stará Pazova.

V roku 2023 v Starej Pazove brány divadelného kráľovstva, známejšie ako 3 x Ď, dokorán otvorili pre štyri divadelné predstavenia, ktoré boli revuálne zahrané a pre sprievodné podujatia.

Tohtoročnú detskú divadelnú prehliadku v rámci slávnostného otváracieho program otvorila Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Vo svojom príhovore povedala: „Som nesmierne rada, že sa dnes na tomto mieste znovu – po dvadsiaty deviaty raz uskutočnilo festivalové stretnutie našich mladých divadelníkov známe ako 3 x Ď alebo Detské divadlo deťom. Bez ohľadu na to, že je tohtoročná detská divadelná prehliadka 3 x Ď zorganizovaná iným spôsobom a že má revuálny charakter, predsa dnes prejavíme úctu našej divadelnej bohyni Tálii. Verím, že podobne, ako to bolo v starovekom Grécku, keď bohyňa Tália bola inšpiráciou pre dramatikov, spisovateľov a básnikov, aj dnes nás jej duch bude inšpirovať. Ako i že dnešný festival bude vstupom do predjubilejného – tridsiateho ročníka, na ktorom sa potešíme určite väčšiemu počtu detských divadelných predstavení. Divadelná prehliadka pre dospelých je svedkom, že vo väčšine našich slovenských prostredí ešte vždy nájdeme ľudí, ktorí sú ochotní svoju energiu, kreatívny potenciál a voľný čas venovať tomuto umeniu. Stále sú medzi nami entuziasti, ktorí si uctievajú divadelné umenie, takže verím, že to isté rovnako platí aj pre naše detské divadlo. A je jedno, či je to na našich základných školách alebo v rámci kultúrno-umeleckých spolkov alebo domov kultúry. Proste všade tam, kde jestvuje snaha zachovať ochotnícku divadelnú činnosť. Ešte by som chcela iba zdôrazniť, že by sme si mali uvedomiť, že aj divadlo patrí k tomu množstvu vzácnych pilierov, ktorými sa snažíme zachovať našu národnú identitu, ako aj náš materinský jazyk. Všetkým divadelníkom preto prajem hodne zdaru a aby v budúcnosti vďaka festivalu 3 x Ď divadelné kamarátenie pokračovalo tam, kde sa, verím, že len dočasne zastavilo.“

V mene Obce Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka malých-veľkých milovníkov Tálie v divadelnej krajine 3 x Ď srdečne privítala a pozdravila Libuška Lakatošová: „Táto divadelná krajina má dlhu tradíciu, už 29 rokov otvára brány dokorán mnohým divadelníkom. Kedysi trvala aj tri dni a stretávali sa tu mnohé divadelné súbory,“ pričom tohtoročným účastníkom prehliadky popriala, aby sa im na javisku dobre hralo, aby mali krásne pocity z hier, lebo práve oni patria medzi tých najvytrvalejších. Malým-veľkým divadelníkom zaželala, aby sa aj naďalej zaoberali divadelníctvom, a to znamená zdolávať aj komunikačné znalosti, tiež zdolávať čítanie a písanie, a tým pestovať i náš materinský jazyk, ktorým si zachováme našu identitu. Tohto roku na detskej divadelnej prehliadke v Starej Pazove svojou prítomnosťou podujatie poctila i Anna Horvátová, podpredsedníčka MSS. Vo svojom príhovore sa netajila spokojnosťou, že sa môže zúčastniť tohto detského divadelného sviatku, ktorý o rok bude mať jubilejný 30. ročník. „Vám, milí divadelníci, a vám, milí osvetoví pracovníci, poprajem, aby ste pracovali na divadelnom poli, lebo divadlo je krása, divadlo je pekný sen a ten, kto hrá divadlo, skrášľuje život aj sebe, aj iným. Gratulujem, že máte v tejto svojej práci výdrž, vytrvalosť a dobrú vôľu stále venovať sa divadlu.“ Medzi vzácnymi hosťami na 29. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby boli aj Vladislava Jančošková a Jana Kopanicová z ÚSŽZ, ako i Dragoslav Bonđi, predseda Výkonného výboru Rady MS Stará Pazova.

V prednese krásneho slova sa v rámci otváracieho programu prehliadky predstavili tamojší skvelí recitátori: Petra Kolárová, Dávid Simendić a Mia Jašová.

Na programe boli štyri divadelné predstavenia: zo Starej Pazovy – s upraveným predstavením, ktoré bolo zahrané aj vlani, Selenče, Pivnice a Kleku, ktoré bolo najlepším tohtoročným predstavením na detskej pokrajinskej prehliadke v Temeríne.

Prví na doskách, čo svet znamenajú, vystúpili členovia divadelnej pobočky ZŠ hrdinu Janka Čmelíka s predstavením Moje prvé rande autorky textu Márie Kotvášovej-Jonášovej a v réžii Ivana Ječmena a Alexandra Materáka.

Na motívy ľudovej rozprávky Vlk a sedem kozliatok v réžii Anny Kolekovej a Terézie Žiakovej vystúpili žiaci ZŠ Jána Kollára zo Selenče. Ochotnícke divadlo Janka Čemena z Pivnice na pazovskom javisku zahralo predstavenie na predlohu Viery Benkovej Pusťte basu do rozhlasu a v réžii Ľuboslava Majeru. Členovia divadelnej pobočky ZŠ Jovana Dučića z Kleku vystúpili na prehliadke 3 x Ď s predstavením Mnogo nemira zbog Šekspira autorky textu Tereze Janjićovej a v réžii Tatjany Dursunovej. Všetky štyri divadelné predstavenia boli dynamické a úspešne zahrané v staropazovskej divadelnej sále.

Medzi predstaveniami najmladším divadelníkom a účastníkom prehliadky spoluorganizátori tohto podujatia ponúkli aj zaujímavé obsahy, akými boli predstavenie projektu Slovenského vojvodinského divadla, a v aule divadelnej sály obľúbená aktivita pre deti – maľovanie na tvár a výstava žiackych výtvarných prác na tému prehliadky 3 x Ď z viacerých prostredí.

O projekte SVD, ktorého na jeseň vyjde výzva, hovorila Miroslava Blažićová, organizátorka SVD, a ktorý je upriamený aj na túto divadelnú prehliadku. Projekt je venovaný divadelníkom, vedúcim spolkov a divadelných odbočiek a zároveň aj recitátorom. Prezentácii projektu v Klube VHV sa okrem predstaviteľov uvedených súborov zúčastnili aj divadelníci z Vojlovice-Pančeva, Bingule a Boľoviec.

Vzhľadom na to, že 29. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď, bola revuálneho rázu, výkony hercov sledovala iba detská porota, ktorú tvorili žiaci tamojšej Čmelíkovej školy: Marína Bogdanovićová, Ema Lakatošová a Martin Demrovský, a tá udelila už tradičné ceny, pre ktoré odmeny zabezpečila Matica slovenská v Srbsku.

Správa detskej poroty

Detská porota na 29. prehliadke 3 x Ď udelila diplomy za najlepšie stvárnenú ženskú alebo mužskú postavu v každom predstavení. Sú to:

V predstavení Moje prvé rande, Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy herečka Edita Hudecová ;

; V predstavení Vlk a sedem kozliatok Základnej školy Jána Kollára zo Selenče herec Loris Sabo ;

; V predstavení Pusťte basu do rozhlasu Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice Maja Tótová ;

; V predstavení Mnogo nemira oko Šekspira Základnej školy Jovana Dučića z Kleku herec Mladen Balać.

Detská porota udelila aj tieto ceny:

Najsympatickejší herec bol Mário Burčiar v predstavení Vlk a sedem kozliatok ZŠ Jána Kollára zo Selenče.

Najsympatickejšia herečka: Mária Kukučková v predstavení Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy

Najkomickejší herec: Bjorn Káša v predstavení Vlk a sedem kozliatok ZŠ Jána Kollára zo Selenče

Najkomickejšia herečka: Tatiana Babinková v predstavení Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Najsympatickejší kostým: Mia Jašová v predstavení Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Najsympatickejší herecký pár: Jovan Milosavljević a Jovana Trkuljová v predstavení Mnogo nemira oko Šekspira z Kleku.