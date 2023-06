Včera podvečer v Základnej škole Jána Amosa Komenského bolo rušno. Vyprevádzali ďalšiu generáciu ôsmakov zo školy a na cestu ďalšieho školenia a života.

Rozlúčkový večierok malých maturantov vo vestibule školskej budovy vyznel veselo, ale predovšetkým aj dojímavo. So svojou základnou školou sa lúčila generácia žiakov narodených v roku 2008. V slovenskej 8. a triede bolo 16 žiakov a v srbskej 8. b – 9 žiakov. V rozlúčkovom programe sa v mene odchádzajúcej generácie kulpínskych žiakov prítomným učiteľom, kolektívu školy, rodičom, starým rodičom a ďalším prítomným, ktorých bolo v hojnom počte, prihovorili žiačky Daniela Chalupková (8. a) a Dunja Ćirovićová (8. b).

Generácia 2008 zaspievala spolu niekoľko piesní na rozlúčku so všetkým, čo ich k tejto škole pútalo a čím tu žili celých 8 školských rokov. Na dôvažok na videobeame premietali zábery – svoje zážitky, šaškoviny, zaujímavosti zo školského života, na čom sa malí maturanti dobre bavili.

Na večierku sa na rozlúčku malým maturantom a všetkým prítomným prihovorila riaditeľka školy Milina Grňová. Ako povedala, večierok bol venovaný koncu školského roka a ukončeniu osemročného základného vzdelávania pre odchádzajúcu generáciu žiakov. Blahoželala žiakom k ukončeniu základnej školy, ale zároveň pripomenula, že ich čakajú ešte záverečné skúšky na zápis do strednej školy. Popriala im úspešné zdolanie prijímacích skúšok a aby sa dostali do tej strednej školy, ktorú si zapísali na prihláške ako prvú. Gratulovala aj rodičom a poďakovala sa im za spoluprácu za uplynulých osem rokov.

Zároveň vyhlásila najlepších žiakov tejto generácie, ktorí sú aj nositeľmi Vukovho diplomu, a to sú: Erik Kreko, Daniela Chalupková a Dunja Ćirovićová, ktorá je zároveň aj nositeľkou uznania Dositeja Obradovića. Za najlepšieho športovca generácie vyhlásili Erika Kreku. Darčeky im a aj ďalším úspešným žiakom odovzdali riaditeľka a triedne profesorky, ktoré sa potom tiež vyberanými slovami prihovorili svojim doterajším žiakom a ich rodičom. Triedna profesorka 8. a triedy Kristína Novakovová a triedna profesorka 8. b triedy Dragana Stojčevićová sa dojímavými slovami rozlúčili so svojimi ôsmakmi a popriali im do budúcna mnoho odvahy na ďalšej ceste školenia a života.