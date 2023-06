Na sklonku mája alebo na začiatku júna je tradične sezóna váľania májov, ktoré sa stavajú koncom apríla, teda pred začiatkom mája. Tohto roku sa tieto aktivity rozprúdili v mnohých prostrediach. A váľanie mája je spravidla sprevádzané veselicou pri hudbe.

Na hlavnej ulici v Kulpíne pred budovou kulpínskeho Zvolena do včera večera stálo hrdo ozdobené májové drevo. Včera večer sa zišli spolkári a ich priatelia, aby ten zvolenov máj zvalili. Mládenci spolkári, medzi ktorými bol i predseda KUS Zvolen Zoroslav Zima, nemeškali, zobrali do rúk rýľ, lopaty a dali sa do roboty. Okolostojaci ďalší spolkári chlapcov povzbudzovali, aby sa im práca darila. Hlboko zakopané májové drevo postupne odkopávali a keď prišiel tomu čas, nahli ho na jednu stranu, vytiahli z jamy, kde bolo zakopané a ťahali ho asfaltovou cestou do dvora spolku. Na dvore sa okolo zvaleného mája zoskupili deti a šikovne postŕhali ozdoby, ktoré krášlili májové drevo. Mali z toho veľkú radosť. Každý, čo si uchmatol, to si vzal so sebou ako nejakú vzácnosť, hoci to boli iba drobnosti: fľašky, stužky, metličky…

Na nádvorí spolku bolo rušno a veselo. Zvolenova mládež a aj starší spolkári sa potom zabávali a oslavovali zvalenie mája. Do tanca a na dobrú náladu im hrala skupina Domino.